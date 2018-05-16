Пирог из картофеля и рыбы

Нежный пирог из картофельного пюре с белой рыбой и овощами.

Ингредиенты

Филе белой рыбы 300 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

лимонный сок по вкусу

картофель (крупный) 4 шт сливочное масло 50 г лук 1 шт морковь 1 шт зеленый горошек 1 горсть

петрушка 4-6 стеблей

сыр 100 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 170 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Рыбу нарежьте небольшими кусочками, сложите в миску, посолите и поперчите, полейте лимонным соком и оставьте мариноваться (но не дольше, чем на 1 час).

Картофель отварите в кожуре, очистите и хорошо разомните вилкой. Добавьте соль, перец, сливочное масло и хорошо перемешайте.

Лук и морковь очистите и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте в сковороде немного сливочного масла и тушите овощи на медленном огне до мягкости лука. Затем добавьте рыбу и жарьте, пока она не будет готова. Разомните рыбу лопаткой.

Аккуратно смешайте рыбу и овощи с картофелем. При необходимости посолите и поперчите. Выложите в смазанную маслом форму для запекания. Сверху положите маленькие кусочки масла и посыпьте тертым сыром. Запекайте в течение 20 минут. Перед подачей охладите в течение 10 минут.