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Пирог из картофеля и рыбы
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Пирог из картофеля и рыбы 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Нежный пирог из картофельного пюре с белой рыбой и овощами.
Ингредиенты
Филе белой рыбы 300 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
лимонный сок по вкусу
картофель (крупный) 4 шт  сливочное масло 50 г  лук 1 шт  морковь 1 шт  зеленый горошек 1 горсть
петрушка 4-6 стеблей
сыр 100 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 170 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Рыбу нарежьте небольшими кусочками, сложите в миску, посолите и поперчите, полейте лимонным соком и оставьте мариноваться (но не дольше, чем на 1 час).
Картофель отварите в кожуре, очистите и хорошо разомните вилкой. Добавьте соль, перец, сливочное масло и хорошо перемешайте.
Лук и морковь очистите и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте в сковороде немного сливочного масла и тушите овощи на медленном огне до мягкости лука. Затем добавьте рыбу и жарьте, пока она не будет готова. Разомните рыбу лопаткой.
Аккуратно смешайте рыбу и овощи с картофелем. При необходимости посолите и поперчите. Выложите в смазанную маслом форму для запекания. Сверху положите маленькие кусочки масла и посыпьте тертым сыром. Запекайте в течение 20 минут. Перед подачей охладите в течение 10 минут.
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