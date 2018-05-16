Мифы о еде, в которые вы все еще верите

Без еды жить невозможно, но важно понимать, что не всякая еда полезна. Существует масса заблуждений о различных блюдах, а в некоторые мифы о полезности или вредности тех или иных продуктов верят даже приверженцы здорового образа жизнь. Пожалуй, пришло время разобраться, где же истина.

1. Распространено мнение, что соки очень полезны и пить их можно постоянно. В реальности соками лучше не злоупотреблять, куда полезнее для организма целые фрукты, в которых есть клетчатка.

2. Есть «волшебные» продукты, которые сжигают жир. Такие свойства приписывают ананасу, сельдерею, капусте. Конечно же, это неправда: не существует продуктов, которые избавляют от жира, хотя некоторые способствуют ускорению метаболизма.

3. Зелёный чай — отличное средство для похудения. Плохая новость для желающих сбросить вес: зелёный час в этом не поможет. Хотя пить его всё-таки стоит из-за высокого содержания полифенолов, снижающих уровень холестерина.