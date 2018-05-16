Как приготовить аджапсандал

Вам понадобятся:

— 1 баклажан;

— 1 красный болгарский перец;

— 2 помидора;

— 1 луковица;

— 3 зубчика чеснока;

— базилик, кинза;

— соль, перец по вкусу;

— масло для обжарки.

Если баклажаны горчат, то разрежьте их и посыпьте солью, через 10—15 минут смойте соль и выделившийся сок с горечью.

Лук и зубчик чеснока обжарьте на сковороде, добавьте баклажаны и тушите под крышкой 10 минут. Добавьте перец и помидор и потушите еще 5 минут. Можно добавить в аджапсандал жареный картофель, но я предпочитаю более диетический вариант. Зелень мелко порубите, посолите, поперчите (если любите острое, добавьте в самом начала осрый кайенский перец) и тушите еще пару минут.

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