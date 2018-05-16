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Как приготовить аджапсандал
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Как приготовить аджапсандал 

WomanHit.ru 35 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобятся:
— 1 баклажан;
— 1 красный болгарский перец;
— 2 помидора;
— 1 луковица;
— 3 зубчика чеснока;
— базилик, кинза;
— соль, перец по вкусу;
— масло для обжарки.
Если баклажаны горчат, то разрежьте их и посыпьте солью, через 10—15 минут смойте соль и выделившийся сок с горечью.
Лук и зубчик чеснока обжарьте на сковороде, добавьте баклажаны и тушите под крышкой 10 минут. Добавьте перец и помидор и потушите еще 5 минут. Можно добавить в аджапсандал жареный картофель, но я предпочитаю более диетический вариант. Зелень мелко порубите, посолите, поперчите (если любите острое, добавьте в самом начала осрый кайенский перец) и тушите еще пару минут.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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