Кус-кус с овощами 

Вам понадобится:
— кус-кус в пакетиках — 2 шт (или 100 гр. кус-куса);
— 1 кабачок;
— 2 помидора;
— 1 морковка;
— 1 луковица;
— 1 болгарский красный перец;
— 3 зубчика чеснока;
— зелень (петрушка, кинза, шнитт-лук), соль, перец, красный перец по вкусу;
— растительное масло для обжарки.
Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок на растительном масле, добавьте морковь, нарезанную тонкими кружочками, затем через 5 минут — нарезанные болгарский перец, помидоры и кабачок.
Потушите 15 минут, добавьте соль, перец (если любите острое, то 1 кайенский перчик), зелень и тушите еще 5—7 минут до готовности.
Кус-кус отварите согласно инструкции на упаковке.
Подавайте кус-кус горячим вместе с овощами.
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