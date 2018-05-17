Кус-кус с овощами

Вам понадобится:

— кус-кус в пакетиках — 2 шт (или 100 гр. кус-куса);

— 1 кабачок;

— 2 помидора;

— 1 морковка;

— 1 луковица;

— 1 болгарский красный перец;

— 3 зубчика чеснока;

— зелень (петрушка, кинза, шнитт-лук), соль, перец, красный перец по вкусу;

— растительное масло для обжарки.

Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок на растительном масле, добавьте морковь, нарезанную тонкими кружочками, затем через 5 минут — нарезанные болгарский перец, помидоры и кабачок.

Потушите 15 минут, добавьте соль, перец (если любите острое, то 1 кайенский перчик), зелень и тушите еще 5—7 минут до готовности.

Кус-кус отварите согласно инструкции на упаковке.

Подавайте кус-кус горячим вместе с овощами.

Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.