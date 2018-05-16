Самая дорогая еда в мире: 11 продуктов питания

Чем можно удивить того, кто, кажется, уже видел все? Устроить «праздник живота» — например, хотя бы раз в жизни попробовать один из самых дорогих продуктов в мире. Конечно, очень может оказаться, что как раз вкусовые ощущения подкачают, но это как минимум интересно: попробовать еду, которая обычно доступна только избранным. В силу своей редкости, эксклюзивности — и головокружительно высокой цены. Рассказываем о самых дорогих в мире продуктах: что это, как они выглядят и с чем их, собственно, едят.

Дорогой гриб: трюфель

Белые грибы — тоже не самое дешевое удовольствие, но самым дорогим в мире считается трюфель. Самыми вкусными из них знатоки называют белые трюфели — они растут в Италии. Цена килограмма этого гриба может доходить до 2500 евро. Вкус — на любителя, прямо скажем. Многие шеф-повара обходятся куда более дешевым трюфельным маслом: всего две капли способны волшебно преобразить даже самое простое блюдо наподобие картофельного пюре.

Светящиеся пельмени

Пельмени считаются одним из самых незамысловатых и демократичных видов еды: чего проще купить по дороге домой упаковку-другую — и через полчаса сытный ужин готов. Этим приемом часто пользуются холостяки или вечно занятые трудоголики. Но есть и вполне люксовые пельмени, которые могут быть отнесены к действительно дорогим и роскошным продуктам.

Для того чтобы их отведать, нужно отправиться в русский ресторан Golden Gates в районе Бронкса. В их составе — отборные и нежнейшие телятина, лосятина и свинина. А еще — железы глубоководной редкой рыбы-факел: именно они заставляют пельмени таинственно светиться голубовато-зеленым светом. Скромная порция из 8 пельмешек обойдется любопытствующим в 2400 долларов. Двойная порция окажется со скидкой — за 16 штук придется отдать «всего лишь» 4400.

Самый редкий и дорогой чай Этот сорт называется Дахунпао: слово можно перевести как «Большой халат красного цвета». Его получают из бережно собранных листов, которые растут на шести кустах рядом в монастырем Тяньсинь. Их возраст — более 350 лет. Ежегодно удается собрать едва ли больше полкило легендарного чая: утверждается, что он обладает какими-то фантастическими целебными качествами и вкусом. Цена за упаковку дорогого во всех смыслах напитка достигает 685 000 долларов.

Мраморное мясо

Мясо вообще для миллионов людей считается редким деликатесом, доступным только по праздникам, но мраморная говядина обошла всех по своим уникальным качествам и цене. Лучший вид мраморной говядины — из японских коров Вагиу, это самое дорогое мясо в мире.

В течение столетий коров особой породы разводили только в одной местности, общаясь с ними исключительно бережно и почтительно, чтобы возможный стресс не повредил деликатных волокон. Кроме того, в ежедневном рационе буренок обязательно присутствует пиво, а шкуру им натирают ароматным саке. Вырезка дорогой мраморной говядины без учета доставки обойдется гурманам примерно в 1000 долларов за килограмм.

Уникальный орех — макадамия

Самый дорогой орех в мире растет в Австралии и называется макадамия. Когда-то он был одним из основных продуктов питания тамошних аборигенов, а сегодня признан редким и очень полезным лакомством. Цена за килограмм деликатеса может достигать 45 долларов даже на самом удаленном континенте, а в экспортном варианте — и того больше.

Самая дорогая в мире икра

Черная икра доступна не такому большому количеству людей, но самой дорогой считается вовсе не она. И даже не более редкий вид — серая. Самая полезная, редкая и дорогая — икра белуги-альбиноса. Ее можно изредка увидеть на полках самых дорогих супермаркетов или магазинов среди товаров, экспортируемых из Ирана. Она упакована, как правило, в баночку из чистого золота высшей пробы: 100 граммов продукта стоят не меньше 2000 долларов.

Самая дорогая специя

Шафран, придающий блюдам приятный золотистый цвет и волшебный аромат, считается самой известной, дорогой и редкой приправой. Один килограмм пряности, получаемой из тычинок растения семейства крокусовых, обойдется гурманам в 6000 долларов.

Картофель, выращенный на водорослях

Звучит довольно забавно, но в список самых дорогих в мире продуктов попал и картофель. Это вид, который произрастает только на островке Нурмуатье в Атлантическом океане. Местные жители удобряют почву только морскими водорослями, а все манипуляции по выращиванию и сбору ценного овоща выполняются лишь вручную. Килограмм такой необычной картошки стоит 500 евро: те, кто его пробовал, уверяют, что он бесподобен по вкусу.

Самый дорогой в мире сыр Это сыр сорта Pule — он производится из очень редкого ослиного молока. Неизвестно, что там со вкусовыми качествами и питательной ценностью, но килограмм кисломолочного продукта на почетном первом месте в мире по стоимости обойдется в 1300 долларов. Да еще и заказывать нужно заранее.

Самый дорогой в мире шоколад

Разумеется, это горький черный шоколад. Производится этот дорогой и действительно качественный вид американской фирмой Knipschildt Chocolatier и называется Chocopologie by Knipschildt. Порция весом около полкило — ровно фунт — обойдется в 2600 долларов. Никаких добавок или украшений — только роскошный и вкусный шоколад отменного качества.

Самый дорогой в мире сок Это сок нони: известно, что он лечит чуть ли не от всех заболеваний, активно выводит шлаки и невероятно хорошо омолаживает организм. Его производят из одноименных экзотических плодов, растущих на деревьях моринды лимоннолистой в Тихооокеанском регионе. Коробка сока стоит около 200 долларов, а в странах Юго-Восточной Азии можно купить сок нони с добавками, который окажется почти вдвое дешевле.