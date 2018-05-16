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Сырное фондю
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Сырное фондю 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Фондю — швейцарское блюдо из расплавленного сыра и вина. Идеальный выбор для ужина в кругу друзей или семьи.
Ингредиенты
Сыр Эмменталь 200 г  сыр Грюйер 200 г  сухое белое вино 250 мл  коньяк 1 ст. л.
кукурузный крахмал 2 ст. л.
чеснок 1 шт  лимонный сок 1 ст. л.
сухая горчица 0,5 ч. л.
мускатный орех 1 щепотка
багет 1 шт  Способ приготовления
Багет (он должен быть вчерашним) нарежьте крупными кубиками и подрумяньте в духовке.
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняШвейцарская
Оба вида сыра крупно натрите. Сложите в пластиковый контейнер, добавьте крахмал и хорошо потрясите.
Чеснок очистите, слегка придавите плоской стороной ножа и натрите чесноком изнутри кастрюлю для фондю. Влейте вино и лимонный сок. Поместите кастрюлю на плиту и нагрейте на медленном огне. Затем понемногу добавьте сыр, постоянно помешивая. Не доводите до кипения! Когда сыр расплавится, добавьте коньяк, горчицу и мускатный орех.
Если вы готовите в фондюшнице, поместите ее на стол, включив самый медленный огонь, чтобы сыр оставался горячим. Если же нет, то периодически помещайте кастрюлю на плиту. Кусочки багета накалывайте на шпажки и окунайте в сырную смесь.
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