Сырное фондю

Фондю — швейцарское блюдо из расплавленного сыра и вина. Идеальный выбор для ужина в кругу друзей или семьи.

Ингредиенты

Сыр Эмменталь 200 г сыр Грюйер 200 г сухое белое вино 250 мл коньяк 1 ст. л.

кукурузный крахмал 2 ст. л.

чеснок 1 шт лимонный сок 1 ст. л.

сухая горчица 0,5 ч. л.

мускатный орех 1 щепотка

багет 1 шт Способ приготовления

Багет (он должен быть вчерашним) нарежьте крупными кубиками и подрумяньте в духовке.

Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняШвейцарская

Оба вида сыра крупно натрите. Сложите в пластиковый контейнер, добавьте крахмал и хорошо потрясите.

Чеснок очистите, слегка придавите плоской стороной ножа и натрите чесноком изнутри кастрюлю для фондю. Влейте вино и лимонный сок. Поместите кастрюлю на плиту и нагрейте на медленном огне. Затем понемногу добавьте сыр, постоянно помешивая. Не доводите до кипения! Когда сыр расплавится, добавьте коньяк, горчицу и мускатный орех.

Если вы готовите в фондюшнице, поместите ее на стол, включив самый медленный огонь, чтобы сыр оставался горячим. Если же нет, то периодически помещайте кастрюлю на плиту. Кусочки багета накалывайте на шпажки и окунайте в сырную смесь.