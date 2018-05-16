Какие углеводные продукты полезны?

Многие люди уверены, что любая углеводная пища способствует появлению лишнего веса. Они ошибаются, многие углеводные продукты не только не провоцируют ожирение, но и помогают худеть. Употребление этих продуктов насытит организм витаминами и макроэлементами, подарит бодрость и отличное самочувствие, высокую работоспособность.

Яблоки

Если не использовать яблоки в качестве единственного продукта в рационе, как предполагает строгая яблочная диета, то они подарят отличное самочувствие и настроение. Всего одного яблока в день достаточно, чтобы получить порцию витаминов В и С для улучшения состава крови и укрепления иммунитета, а также необходимые пищеварительной системе пищевые волокна.

Яблоки содержат особые соединения, которые не перевариваются кишечником, но мягко очищают его и увеличивают число полезных бактерий.

Изюм

Продукт довольно калорийный и содержит много сахаров, но это не повод отказаться от него, при умеренном употреблении изюм очень полезен. Ежедневная порция из 30 граммов изюма позаботится о здоровье зубов, защищая их от кариеса, улучшит работу кишечника и даже окажет противодействие онкологическим заболеваниям. В изюме много железа, поэтому его употребление защитит от анемии.

Бананы

Очень калорийный углеводный продукт, но он необходим для пополнения запасов калия. Употребление бананов является естественной профилактикой болезней сердца и сосудов, противостоит преждевременному старению и улучшает память. Помимо прочего бананы обладают свойством поднимать настроение.

Свекла

Углеводы из свеклы усваиваются очень медленно, предоставляя организму длительный запас энергии, эти свойства свеклы можно использовать перед тренировкой. Свекла подавляет воспалительные процессы и нормализует артериальное давление.

Грейпфрут

Польза грейпфрута для похудения обусловлена вовсе не способностью сжигать жиры, которая является выдумкой, а содержанием большого количества клетчатки. Плоды позволяют надолго забыть о чувстве голода и перестать чувствовать тягу к вредным продуктам.

Черника

Содержит рекордное количество антиоксидантов, известна своими свойствами улучшать зрение, стимулировать правильную работу головного мозга. Черника обязательно должна присутствовать в рационе худеющего человека, так как она способствует избавлению от внутреннего висцерального жира.

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