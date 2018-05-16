Как кетогенная диета делает твой организм сильнее

Кетогенная диета имеет долгую историю: фактически, она была открыта в 20-х годах прошлого века как средство лечения эпилепсии и исследовалась на протяжении десятилетий. В 2018 году она стала настоящим трендом, и не без помощи звезд — ей следует Холи Берри, Меган Фокс Кортни Кардашьян , Адриана Лима и многие другие селебрити. Несмотря на то, что принято считать диеты главным способом похудеть, кето-питание нацелено на оздоровление всего организма.

Основа кетогенной диеты — ответ, возникающий в организме во время голодания. Вместо того, чтобы просто использовать глюкозу — наш основной источник энергии — мозг начнет потреблять топливо из альтернативного источника — жиров. Но прежде чем начать использовать жиры, печень их переработает в кетоновые тела, которые уже и будут расходоваться на работу всего организма. К кетогенной диете стоит подготовиться. В первые несколько дней легко почувствовать потерю энергии, боли по всему телу, затуманенное сознание — это можно назвать «кето-гриппом». В этот период множество людей отказываются от диеты, посчитав, что она для них не работает, но спустя два-четыре дня организм начинает перестраиваться. В первый месяц диеты рекомендуется избавиться от всех фруктов и ягоды в рационе и возвращать их понемногу, выбирая те продукты, в которых содержится мало сахара. Для ежедневного питания необходимо выбирать говядину и молочные продукты, курицу, яйца, авокадо и кокосовое масло. Суть не в том, чтобы избегать жирных продуктов, гораздо важнее уменьшить количество потребляемого белка. Его превышение приводит к выработке дополнительного инсулина, а значит, предотвращение кетоза. Кроме того, стоит добавлять продукты, которые помогут поддерживать правильный баланс кислот от омега-3 до омега-6, содержащихся в рыбе и оливковом масле. Несмотря на то, что разработать подобный рацион может быть сложно, серьезные изменения, происходящие в организме, пойдут тебе на пользу:

Улучшится умственная ясность и внимательность

Классические западные диеты, основанные на дефицитах определенных веществ, включая незаменимые жирные кислоты, чаще всего нарушают работу мозга и противопоказаны тем, у кого есть проблемы с нейронами. Производство кетоновых тел, наоборот, решает проблему: участники исследований подтверждают, что замена источника энергии помогает им оставаться в ясном сознании. Именно поэтому эту диету уже столетие применяют в терапевтических целях для пациентов с эпилепсией, синдромом Паркинсона и другими когнитивными расстройствами. Пациенты переставали видеть галлюцинации, их IQ нарастал, а симптомы других психологических нарушений уменьшались.

Уменьшится тяга к еде Чувство голода сокращается, потому что способность сжигать лишние жиры для топлива обеспечивает организму устойчивый поток энергии. Согласно публикациям на PubMed, люди, придерживающиеся кетогенной диеты, были менее голодными, и у них реже возникало желание поесть. Хоть изменения аппетита были небольшими, они происходили в контексте ограничения энергии, что обычно приводит, наоборот, к росту уровня голода. Так что, несмотря на потерю веса, люди на кетогенной диете ощущают себя гораздо удовлетвореннее.

Уменьшатся воспаления

Системные воспаления снижаются за счет отсутствия рафинированных углеводов и сахаров, а также сокращения производства инсулина. Это помогает уменьшить или полностью избавиться от симптомов аутоимунных заболеваний, например, проблемы щитовидной железы и ревматоидного артрита.

Сократится количество избыточного жира

Хоть эта диета не направлена на похудение, все же от лишних килограмм избавиться поможет. Согласно исследованиям, большинство людей испытывают небольшую потерю веса из-за истощения запасов гликогена. Все индивидуально, в среднем наблюдается снижение от 4 до 7 килограмм. Кроме того, уменьшается общий уровень холестерина, и эти данные были подтверждены как на взрослых людях, так и у подростков с ожирением.

Улучшится сопротивление инсулину

Инсулин — гормон для хранения жира, образовываемый поджелудочной железой, который позволяет организму управлять глюкозой из пищевых углеводов. Он предотвращает тело от гипергликемии, и если его вырабатывается недостаточно — это приводит к возникновению диабета. Люди, у которых повышенный уровень глюкозы или даже диабет второго типа, при переходе на кетогенную диету отмечают снижение уровня глюкозы в крови и в некоторых случаях способны полностью подавить заболевание.

Нормализуется работа кишечника

Отсутствие рафинированных углеводов и сахаров уменьшает любые симптомы, связанные с воспалениями кишечника, например, газы, диарея и запоры. Это также связано с тем, что отсутствие излишнего протеина повышает рост полезных бактерий, укрепляющих соединения клеток в желудке.

Стабилизируется гормональный баланс

Когда ты избегаешь углеводов, происходит снижение всплесков инсулина, который помогает регулировать другие гормоны в организме. Женщины могут обнаружить выравнивнивание менструального цикла, а также снижение акне. Еще это влияет на уровень веса тела и способность восстанавливать организм, избавляясь от усталости.

Чтобы диета имела все эти эффекты, тебе необходимо:

Сократить углеводы, в том числе те, которые содержатся в специях, овощах и напитках.

Наблюдать за потреблением сахара, учитывая подсластители, фрукты и естественно встречающиеся сахара в молочных продуктах.

Считать количество потребляемых калорий, не превышая собственных уровней.

Избегать переработанных продуктов.

Пить больше воды, потому что углеводы сохраняют водный баланс, а их сокращение может привести к быстрому обезвоживанию.