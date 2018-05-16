Чем опасен чай с имбирем

Чай, который придает жизненную энергию, ускоряет обмен веществ, помогает выводу шлаков, и стабилизирует работу органов пищеварения. Чай, который повышает аппетит, чистит печень, улучшает память, снижает газообразование в кишечнике, усиливает мужскую половую потенцию, растворяет избыток слизи на стенках желудка. Это все о чае с имбирем.

Когда какой-то продукт или напиток имеет множество полезных свойств, очень часто люди склонны наделять его безупречными качествами, одно из которых — полное отсутствие противопоказаний. Так случилось и с чаем с имбирем. Но дело в том, что этот на самом деле полезный напиток имеет массу противопоказаний.

Нина Соколова , врач-натуропат, фитотерапевт знает об имбире все. По ее словам, входящие в состав имбиря масла и микроэлементы препятствуют свертываемости крови. По этой причине его нельзя употреблять, если вы готовитесь к плановой операции. Отказаться от напитка следует не менее чем за три недели до дня операции.

Для людей, страдающих язвой желудка, чай с имбирем в большом количестве может быть смертельно опасен, так как провоцирует обострение заболевания и может вызвать кровотечение.

Не менее опасным этот напиток является и для обладателей камней в желчном пузыре. Активизируя все процессы в организме, чай с имбирем может спровоцировать движение камней, и ситуация быстрой перейдет в критическую.

Чай из имбиря родом из Индии. На Древнем Востоке в него добавляли молоко, масло, специи и считали одним из самых эффективных лекарственных средств. Зная это, многие применяют его сегодня при простудных заболеваниях. Однако не всем известно, что при высокой температуре чай с имбирем может поднять ее еще выше, а активизация процессов в таком состоянии лишь усугубит течение болезни. Но после снижения температуры этот напиток поможет организму быстро прогнать болезнь и восстановить организм.

Фитотерапевт отмечает и такое свойство имбиря, как стимуляция деятельности клеток печени. И это замечательно, если печень здорова. Но если она воспалена, то чай с имбирем нанесет еще больший вред.

Противопоказанием для употребления чая с имбирем являются всевозможные виды кровотечений: геморройные, маточные, носовые. Любое поражение кровеносных сосудов — и чай с имбирем — это не для вас.

Ученые из Шотландии после изучения всех свойств имбиря опубликовали свои выводы в журнале Science. Они уверены, что чай с имбирем способствует прерыванию беременности. Он также противопоказан при инфарктах, гипертонии, ишемической болезни сердца, даже просто при высоком давлении.

Сам по себе имбирь или в чае опасен в сочетании с сахаропонижающими препаратами, которые выписывают при диабетах. Кроме того, он усиливает действие лекарств, стимулирующих работу сердца, снижающих давление. Для организма это может обернуться передозировкой лекарств.

Врач-дерматовенеролог и косметолог Елена Кобозева рассказывает, что чай с имбирем употребляли еще жены и наложницы правителей с Востока для того, чтобы всегда иметь стройное тело. Он действительно способствует похудению, чем и пользуются многие девушки. Однако делать это следует после совета с врачом. Медикам не раз приходилось иметь дело с пациентками, у которых от ударных доз имбирного чая открывались рвота и понос.

Злоупотребление имбирем вызывает сухость и раздражение кожи, иногда и сыпь. Поэтому чай с имбирем недопустим для людей с гиперчувствительной кожей — им даже эфирное масло этого растения применять нельзя ни в коем случае.

Ряд медиков утверждают, что имбирь ухудшает зрение. Но научных доказательство этого на сегодняшний день нет.

Сообщение Чем опасен чай с имбирем появились сначала на Умная.