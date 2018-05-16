Покупаем тюменское. Мясо, рыбу, колбасу и мед вновь привезут в Надым

В Надыме 18 и 19 мая на площади возле бульвара Стрижова вновь можно будет приобрести продукцию лучших товаропроизводителей юга Тюменской области.

По традиции тюменские сельхозпроизводители привезут мясную, рыбную и молочную продукции, различные колбасы, полуфабрикаты и копчености, множество видов варенья, сортов чая и меда. Надымчане смогут купить также овощи — картофель, капусту, морковь, свеклу и ягоды. Продавать товары, как и прежде, все участники ярмарки будут по ценам производителей.

Отметим, между Ямало-Ненецким автономным округом и Тюменской областью подписано и работает Соглашение о сотрудничестве по организации выездных ярмарок тюменских сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ярмарки проводятся по утвержденному графику и охватывают восточную часть округа.