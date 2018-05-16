Варенье из Вологды для болельщиков Чемпионата мира по футболу

В ближайшие дни во все 11 городов-участников Чемпионата мира по футболу — 2018 из Вологды начнут отправлять банки с малиновым, брусничным, клюквенным и другими сортами варенья. Варенье было выбрано в качестве десерта для участников и гостей соревнований, а право на поставку этого традиционного русского продукта во все города, где пройдут матчи, по итогам конкурса получила Вологда.

Варенье готовят на Вологодском комбинате пищевых продуктов леса. Продукт натуральный и экологичный, да и ягод в банку здесь закладывают гораздо больше сахара. Вокруг Вологды — много лесов и болот, где местные жители собирают ягоды, и за сезон комбинат успевает обеспечить себя экологически чистым природным сырьем на весь год.

Собранные ягоды варят в специальных вакуумных ретортах, не дают сиропу кипеть, что сохраняет все полезные свойства сырья. Консерванты и добавки не используются — только ягоды и сахар. Кроме местного сырья, завод использует привозные фрукты — абрикосы и персики, которые привозят из южных регионов России. Их помещают в камеры шоковой заморозки, а затем отвозят на склад-холодильник.

По условиям конкурса, к чемпионату вологжане должны заготовить больше ста тонн малинового, абрикосового и клубничного варенья. Чтобы продукция успела добраться до Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи и других городов ЧМФ, первые партии варенья отправят в путь уже через несколько дней.