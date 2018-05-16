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Назван самый качественный коньяк в России
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Назван самый качественный коньяк в России 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Самый качественный коньяк на прилавках российских магазинов оказался французским. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Роскачества.
В общей сложности в рамках исследования была проведена экспертиза коньяков трехлетней выдержки 47 торговых марок — более 30 из них являются российскими. Эксперты пришли к выводу, что напитками повышенного качества являются товары марок Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin из Франции. Единственной российской маркой коньяка, включенной в список, оказался «Бахчисарай».
В ходе исследования эксперты установили, что спиртные напитки «Три звездочки» изготовителей ЗАО «Вино-коньячный комбинат „РУСЬ“ и ООО „Винно-коньячный завод „Русский“, „КД“, „Одесский“ и „Белая гвардия“ не имеют права называться коньяками из-за использования производителями запрещенных синтетических ароматизаторов.
“Еще одна проблема вскрылась при исследовании коньяков по изотопной методике. Обнаружено, что 15 из 47 товаров содержат спирт не виноградного происхождения, что противоречит требованиям нормативных документов и поднормативных актов», — отмечается в исследовании.
В марте 2018 года глава Роскачества Максим Протасов заявил, что пятая часть коньяка на российском рынке — подделка. Он пояснил, что около 21 процента напитков, которые исследуют специалисты организации, произведены не из виноградного спирта, то есть не могут называться коньяками.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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