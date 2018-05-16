Полезно ли вегетарианство?

Вегетарианством называют систему питания, основанную на продуктах растительного происхождения. Такая диета имеет несколько разновидностей:

Веганство — самое строгое вегетарианство, когда человек отказывается не только от мясных, но и от молочных продуктов, а также от яиц;

Лакто-вегетарианство — допускается употребление яиц и всех молочных продуктов;

Песко-вегетарианство — самая здоровая и правильная из всех вегетарианских диет, допускается употребление яиц, рыбы и морепродуктов;

Семи-вегетарианство — допускается употребление небольшого количества куриного мяса.

Вегетарианскую диету нельзя однозначно полезной или вредной. Она будет полезной при условии добавления в рацион необходимого количества белка. Если отказаться от мясных продуктов и наполнить рацион сладостями и выпечкой, то такая система питания не принесет никакой пользы.

При правильном подходе вегетарианская диета будет полезной за счет низкого количества насыщенных жиров при высоком содержании пищевых волокон.

Вегетарианцы не страдают от лишнего веса, так как их рацион содержит меньше калорий. Они менее подвержены риску развития онкологических болезней, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы по причине употребления большого количества клетчатки. Для сердечной мышцы полезно снижение употребления насыщенных жиров и холестерина, что тоже обеспечивается вегетарианством.

Известно, что продукты животного происхождения содержат много железа, и оно легко усваивается организмом. Действительно, железо из растительных продуктов усваивается гораздо хуже, при этом сказать, что все вегетарианцы страдают от дефицита железа, будет неправильным. Для усвоения железа необходим витамин С, поэтому вегетарианец, употребляющий большое количество витамина С, будет усваивать больше железа, чем человек на традиционном питании, не употребляющий витамин С.

Вторым спорным вопросом является употребление достаточного количества белка и жиров. Необходимое количество белка вегетарианец может получить из пары яиц или пары стаканов кефира, то есть люди, не отказавшиеся от этих продуктов, не испытывают недостатка белка. Что касается жиров, они поступают в достаточном количестве из растительных масел, семечек и орехов.

Переход на вегетарианство должен быть постепенным и начинаться с одного постного дня в неделю с постепенным увеличением их количества. Мясные продукты должны постепенно вытесняться бобовыми и зерновыми культурами, на адаптацию отводится не менее нескольких недель. Важно ежедневно потреблять в пищу свежие овощи и фрукты, цельные зерна и орехи. Пожилым людям и детям нежелательно отказываться от молочных продуктов, так как они являются источником кальция. Также постепенно нужно снижать количество соли в рационе, она замещается специями и травами.

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