Юная звезда соцсетей поварёнок Амина из КБР попала на телевидение

Юную звезду соцсетей Амину посетили репортёры ГТРК «Кабардино-Балкария».

Девочке всего четыре года. Под руководством мамы и тёти она готовит манты, блины, торты, хычины и другие сложные блюда. Амина сама замешивает и раскатывает тесто на лепёшки, и делает это не хуже профессионала. Мама со своей сестрой снимают процесс на видео, а подписчики в соцсетях радуются каждому новому видеоуроку от юного шеф-повара.

Репортёрам девочка приготовила летний овощной салат, а ещё призналась, что больше всего любит готовить плов. Поклонники Амины считают, что наблюдают за становлением настоящей кулинарной звезды.