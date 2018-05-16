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Юная звезда соцсетей поварёнок Амина из КБР попала на телевидение
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Юная звезда соцсетей поварёнок Амина из КБР попала на телевидение 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Юную звезду соцсетей Амину посетили репортёры ГТРК «Кабардино-Балкария».
Девочке всего четыре года. Под руководством мамы и тёти она готовит манты, блины, торты, хычины и другие сложные блюда. Амина сама замешивает и раскатывает тесто на лепёшки, и делает это не хуже профессионала. Мама со своей сестрой снимают процесс на видео, а подписчики в соцсетях радуются каждому новому видеоуроку от юного шеф-повара.
Репортёрам девочка приготовила летний овощной салат, а ещё призналась, что больше всего любит готовить плов. Поклонники Амины считают, что наблюдают за становлением настоящей кулинарной звезды.
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