Китайская сеть кофеен подаст в суд на Starbucks за «нечестную конкуренцию»

ТАСС , 16 мая. Китайская сеть кофеен Luckin Coffee собирается подать в суд на Starbucks за «несправедливую конкуренцию» и монополизацию кофейного сегмента в КНР, сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

"Starbucks часто оказывает давление на наших поставщиков.

В итоге нам стали поступать уведомления от партнеров о прекращении поставок, " — отмечается в заявлении Luckin Coffee. — «Подобные действия американской компании сказываются на нашей работе и нарушают условия справедливой рыночной конкуренции, препятствуя успешному развитию кофейного бизнеса КНР».

В документе подчеркивается, что «переманивание» поставщиков конкурентом за счет «эксклюзивных» условий контрактов негативно отразилось на поставках специализированного оборудования, упаковочных материалов и сырья для изготовления напитков Luckin Coffee. «Мы направляем официальный иск в народные суды ряда городов.

Надеемся, что в будущем Starbucks воздержится от таких действий, как оказание давления на поставщиков

и верим, что эта компания позволит потребителю КНР делать выбор в пользу большего разнообразия», — говорится в заявлении.

Starbucks пришла на китайский рынок почти 20 лет назад и контролирует более 50% сегмента кофеен Китая, которые, как признает Luckin Coffee, «многому научились у американской компании».