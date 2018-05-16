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Китайская сеть кофеен подаст в суд на Starbucks за «нечестную конкуренцию»
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Китайская сеть кофеен подаст в суд на Starbucks за «нечестную конкуренцию» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 16 мая. Китайская сеть кофеен Luckin Coffee собирается подать в суд на Starbucks за «несправедливую конкуренцию» и монополизацию кофейного сегмента в КНР, сообщило в среду Центральное телевидение Китая.
"Starbucks часто оказывает давление на наших поставщиков.
В итоге нам стали поступать уведомления от партнеров о прекращении поставок, " — отмечается в заявлении Luckin Coffee. — «Подобные действия американской компании сказываются на нашей работе и нарушают условия справедливой рыночной конкуренции, препятствуя успешному развитию кофейного бизнеса КНР».
В документе подчеркивается, что «переманивание» поставщиков конкурентом за счет «эксклюзивных» условий контрактов негативно отразилось на поставках специализированного оборудования, упаковочных материалов и сырья для изготовления напитков Luckin Coffee. «Мы направляем официальный иск в народные суды ряда городов.
Надеемся, что в будущем Starbucks воздержится от таких действий, как оказание давления на поставщиков
и верим, что эта компания позволит потребителю КНР делать выбор в пользу большего разнообразия», — говорится в заявлении.
Starbucks пришла на китайский рынок почти 20 лет назад и контролирует более 50% сегмента кофеен Китая, которые, как признает Luckin Coffee, «многому научились у американской компании».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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