Почему вьетнамцы предпочитают местные кофейни международным брендам

Вот уже много лет Вьетнам занимает второе место в мире по производству и экспорту кофе, уступая лишь Бразилии. Площадь местных кофейных плантаций составляет сейчас порядка 700 тыс. гектаров. На страну приходится одна пятая всего мирового производства кофе, при этом Вьетнам остается главным в мире производителем зерен сорта робуста. При этом международные кофе-гиганты типа Starbucks местных жителей почти не интересуют.

Любопытно, что произошло это лишь по воле случая. Полтора столетия назад французские колонизаторы решили попробовать культивировать кофе сразу в нескольких провинциях вьетнамского центрального высокогорья в качестве эксперимента. Они не были уверены в его успехе и уж точно вряд ли могли ожидать, получив первый скромный урожай в 1857 году, что их бывшая колония станет одним из крупнейших поставщиков кофе на мировой рынок, а выращиваемая во Вьетнаме арабика не будет уступать по качеству зернам того же сорта из традиционных кофейных империй — Бразилии и Колумбии.

Сегодня вьетнамский кофе поставляется более чем в 60 государств, а ежегодные заработки страны от продажи кофейных зерен за рубеж оцениваются в $3,5−4 млрд В прошлом году авторитет Вьетнама на мировом кофейном рынке вообще взлетел до небес, когда из-за неурожая кофе в Бразилии она впервые в истории была вынуждена импортировать вьетнамскую робусту, чтобы обеспечить нехватку кофе на своем внутреннем рынке.

Образ жизни

Сегодня кофе — это не только одна из основных статей вьетнамского экспорта, но и неотъемлемая часть жизни самих вьетнамцев. Потребляют его в больших количествах по всей стране, однако ошибочно думали известные зарубежные кофейные сети, что Вьетнам примет их с распростертыми объятиями, стоит только заявить о своем намерении выйти на местный рынок. Проработав тут по несколько лет, многие иностранные брендовые кофейни без лишнего шума уходят из страны, так и не завоевав сердца вьетнамских кофеманов. Причин этому несколько — и высокая цена на их напитки, и кофейная культура самих вьетнамцев, которая весьма отличается от обычной привычки пить кофе у иностранцев.

Не так давно стало известно, что знаменитая австралийская кофейная сеть Gloria Jean’s Coffee свернула свой бизнес после десяти лет безуспешных попыток приучить вьетнамцев пить свои капучино и латте. Калифорнийская «коллега» Gloria Jean’s — сеть Coffee Bean & Tea Leaf тоже не может похвастаться успешной экспансией на вьетнамский рынок, открыв здесь за восемь лет своего присутствия лишь 15 кофеен, которые, несмотря на все предвкушения успеха на не освоенном иностранными сетями вьетнамском рынке, так и не вышли в прибыль, а стабильно продолжают генерировать убыток.

Другой американский кофейный гигант, Starbucks, помпезно пришел во Вьетнам четыре года назад, заявив о начале нового этапа развития вьетнамского кофейного рынка. К настоящему моменту Starbucks в 95-миллионной стране открыл лишь 24 кофейни, что во много раз меньше изначально озвученных планов.

Вопрос цены

Ассортимент кофейной продукции у всех иностранных сетей здесь примерно одинаковый: они предлагают все основные виды известных напитков на основе кофе, в том числе эспрессо, капучино, моккачино и латте. Однако их цена — примерно $2,5−3 за чашку — вьетнамцам явно не нравится.

В то же время появившиеся в последние годы местные кофейные сети, созданные по зарубежному подобию, вполне могут удовлетворить спрос на кофейные напитки по приемлемым для среднестатистического вьетнамского гражданина ценам. Наиболее успешна вьетнамская сеть Highlands Coffee, которая за десять лет своего существования открыла 130 кофеен по всей стране, Trung Nguyen, который с момента своего основания в 1996 году наладил крупнейшее в стране производство по переработке кофейных зерен и открыл свыше тысячи магазинов и кафе под своим брендом. Последний вьетнамский стартап в кофейном бизнесе — The Coffee House был создан два года назад, но уже имеет разветвленную на всю страну розничную сеть из 30 кофеен.

Кофе по-вьетнамски

Но даже не наличие местных конкурентов, предлагающих аналогичную продукцию, наносит удар по бизнесу иностранных кофейных брендов. Дело в том, что местные граждане с большим удовольствием предпочитают пить не современные варианты кофейных напитков, а свой вьетнамский кофе, который готовится по особому рецепту в маленьких уличных кафе, которые тысячами разбросаны по вьетнамским городам.

Национальный способ приготовления кофе весьма оригинален и занимает гораздо больше времени, нежели привычная варка в турке или при помощи кофемашины. Вьетнамцы готовят напиток при помощи «фина» — прибора, напоминающего миниатюрную кастрюлю, установленную сверху на чашку.

Внутри «фина» между двух его фильтрующих сеточек засыпается молотый кофе, а воду — крутой кипяток — надо доливать постепенно. Добавлять жидкость лучше всего в три приема, тогда чашечка под «фином» быстрее наполнится крепчайшим, ароматным и черным, как смола, эспрессо. Его можно пить сразу, а можно использовать в качестве основы для распространенного здесь кофейного напитка — «кафе сыа да», который представляет собой охлажденный кофе с добавлением сгущенного молока и дробленного льда. Именно этот вариант стал здесь абсолютным лидером по популярности среди всех разновидностей кофейного напитка как у самих вьетнамцев, так и у приезжающих в страну иностранных туристов. Кстати, все вьетнамские кофейные сети в своих меню обязательно предлагают и «кафе фин», и «кафе сыа да», чем еще дополнительно выигрывают у иностранных конкурентов расположение местных клиентов.

Кофе с яйцом

Особняком в линейке чисто вьетнамских кофейных продуктов стоит один весьма оригинальный напиток — кофе с яйцом. Появился он в 1940-х годах с легкой руки бармена одного из старейших и лучших в стране отелей — «Метрополя» Нгуен Ван Зянга. Именно его именем и названо кафе, в котором по сей день продолжают готовить и подавать кофе с яйцом, придуманный ставшим потом весьма известным барменом. Небольшое кафе «Зянг», расположенное в старом квартале Ханоя, всегда переполнено, и очень часто, чтобы попасть сюда, приходится ждать на улице, пока внутри освободится место. Антураж этой кофейни мало чем отличается от сотен подобных заведений вьетнамской столицы — небольшие деревянные столики и низкие табуретки, однако только здесь готовят настоящий кофе с яйцом, ставший одной из кулинарных визитных карточек Ханоя.

В прошлом веке обычное коровье молоко было во Вьетнаме страшным дефицитом, завозилось оно исключительно из-за рубежа, а в самой стране молочное животноводство отсутствовало полностью. Однако кофе с молоком посетители бара «Метрополя» спрашивали регулярно, но не всегда их спрос мог быть удовлетворен. В конце концов Нгуен Ван Зянг предложил альтернативу кофе с молоком — кофе со взбитым яичным желтком. Для своего фирменного напитка Зянг взбивал свежий желток со сливочным маслом, сахаром и порошком корицы до пенной консистенции, а затем добавлял полученную смесь в чашку свежесваренного черного кофе. Оригинальный вариант кофе сразу же пришелся по вкусу гостям, а молва о нем быстро разлетелась далеко за пределы французского Индокитая.

Во многих кафе в центре Ханоя сейчас можно увидеть в меню кофе с яйцом, который готовится наподобие знаменитого напитка, изобретенного барменом «Метрополя». Но ажиотажного спроса на эти предлагаемые вариации «кофе от Зянга» нет, тогда как посетителям кафе по-прежнему зачастую приходится стоять в очереди, чтобы туда зайти.

Семейный бизнес кофейни «Зянг» сейчас ведут два сына прославленного бармена. Они утверждают, что приготовление кофе с яйцом — дело несложное, однако требующее определенных навыков. Родители передали им рецепт «того самого» кофе, который семья готовит уже более семи десятилетий, и именно за ним в кафе «Зянг» тянутся посетители со всего света. По оценкам медиапортала Buzzfeed, кофе с яйцом по-вьетнамски, которое готовят в кафе «Зянг», занимает первое место в числе самых знаменитых кофейных напитков мира, которые хотя бы раз в жизни стоит попробовать каждому любителю кофе.