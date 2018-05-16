Как кормить детей деревенской едой круглый год: ростбиф, яйца и уха из русской печи

Борис — основатель и совладелец фермерского кооператива LavkaLavka, Ольга до недавнего времени была бренд-шефом ресторанов «Марк и Лев». Они оба поклонники локаворской кухни — это когда едят только те продукты, которые выращены неподалеку. Сейчас Оля и Борис собираются открывать свой ресторан рядом с деревней.

Нам Ольга рассказала, как устроена еда в их семье — где они берут молоко, яйца и овощи, что они едят на завтрак в воскресенье — и дала рецепты пяти самых любимых блюд.

Готовим мы из лавочных продуктов или из наших собственных, которые мы выращиваем в деревне. У нас там картошка, морковь, лук, чеснок, кабачки, огурцы, помидоры, капуста, перцы сладкие.

Картошки, морковки, лука нам хватает на весь сезон. В магазинах покупаем только сахар, соль, чай, кофе.

У нас в деревне есть корова. Она дает литров семь молока в день. Нам в Москву раз в неделю присылают примерно 5-7 литров. Так что молока у нас много — чтобы его не выкидывать, раз в неделю, не реже, делаем блины.

С яйцами сложнее — летом и зимой бывают периоды, когда куры перестают нестись. А по весне, когда все куры на вольном выгуле, у нас этих яиц прямо не знаю, куда девать.

Мясо мы едим не каждый день. Я стараюсь, чтобы рыба была на столе — например, делаю котлеты из трески с добавлением творога.

У нас четверо детей — Варя (13 лет), Петя (11 лет), Леша (8 лет) и Марфа (3 года). У всех детей разные вкусы, но есть блюда, которые едят все. Например, классический куриный бульон с лапшой.

Однажды я готовила праздничный ужин, и дети спросили:

Мама, что у нас будет на ужин?

Ну, у нас будет паштет с копченым судаком, теплый салат с индейкой и севиче.

Ааа, а мы-то что есть будем?

Но это, конечно, было давно. Сейчас они и севиче едят, и паштет из копченого судака.

Если в выходной день я проснулась в хорошем настроении, то могу для каждого приготовить то, что он любит. Например, в прошлые выходные я готовила три порции яйца-пашот, одно просто вареное яйцо и одну яичницу. А когда мне лень что-то готовить, я просто варю для всех овсянку с сыром или беконом.

Наши дети терпеть не могут кабачки. Ни в каком виде не едят. Недавно делала яблочно-кабачковые оладьи, пришлось по-партизански скрываться — чтобы они видели, как я тру яблоки, но не видели кабачки. Тогда они ещё могут съесть, а так нет. Варя начинает потихоньку, потому что она где-то прочла, что кабачки дико полезные.

Дети могут сами сварить яйца, сделать яичницу глазунью или болтунью. В этом году они на майские сами пожарили мясо. Мы им всё замариновали, папа всё рассказал, и Петя с Лешей пожарили мясо на костре, который сами же развели. Костер мальчишки умеют разводить с 5 лет. А Петя уже сам топит печь.

У нас в деревне есть русская печь. В печи можно приготовить все то же самое, что и дома, но получается гораздо вкуснее. Даже у гречневой каши, когда ставишь ее в печь на ночь, появляется совсем другой аромат. Этой зимой один знакомый отдал нам мороженую голову дикой семги, такой хребет с остатками мяса. Я просто это заморозку ножом разрубила, как могла, разломала, положила сразу в кастрюлю для бульонов. У меня литров на 10 самая маленькая. Я туда засунула эти мороженые головы, лук, петрушку, корень сельдерея, всё что нашла. И в русскую печку на ночь поставила. Он даже не кипел, этот бульон, просто на таком медленном жаре доходил в этой печке. Получился невероятной густоты рыбный бульон, фантастически вкусная уха.

5 любимых рецептов Ольги Стрижибиковой:

РОСТБИФ

Его в нашей семье любят все без исключения. Он очень просто готовится, буквально минут за 30-40. Я беру обычно вырезку, подготавливаю ее, срезаю плёнки, обмазываю оливковым маслом, соль, перец по вкусу, оставляю минут на 15 при комнатной температуре. За это время разогреваю сковороду с толстым дном, бросаю чуть-чуть сливочного масла и обжариваю до золотистой корочки со всех сторон. А дальше отправляю его в духовку на 15 минут, плюс 10 минут на каждый килограмм мяса. То есть если вырезка у вас весит 1 кг, то готовим 25 минут, а если 2 кг — то 35 минут. Я люблю, чтобы ростбиф был совсем розовый внутри, такой сыроватый.

Мясо я ничем не накрываю, кладу на какие-нибудь луковички порезанные, чеснок, чтобы была циркуляция воздуха. Температура градусов 200. Ещё, когда мясо обжаривается на сковородке, остаются прижарки. Туда можно чуть-чуть красного вина подлить, на маленьком огне поварить минут 10-15 и этим соком полить мясо. Будет ароматнее и сочнее, да и сковородку потом мыть проще.

После того, как мясо вынули из духовки, мы должны дать ему чуть-чуть остыть, минут 10 постоять, а дальше уже можно резать.

ЖАРЕНЫЕ ЦЫПЛЯТА

Это простейший рецепт. Берутся маленькие цыплятки. На одного цыпленка надо 50 г масла сливочного, петрушка, соль, перец по вкусу и 2 головки чеснока. Нужно мелко порубить петрушку, чеснок раздавить, смешать с размягчённым маслом, посолить, поперчить эту масляную смесь и под грудку цыплятам засунуть — кожу отодвигаешь пальцем и туда запихиваешь эту массу, там её размазываешь и в духовку. Запекать при 180-200 градусов до готовности. Время зависит от размера и количества цыплят. Получается очень ароматный сочный цыпленок и дети это блюдо тоже очень любят. Можно еще шкурку смазать оливковым маслом, чтобы она подрумянилась лучше.

СЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ С ЗЕЛЕНЬЮ

Это может быть такой ленивый ужин или субботний поздний завтрак. Дети очень полюбили их в этом году. Я беру свежую зелень: шпинат, кинзу, петрушку, лук зелёный. Мелко рублю, смешиваю с сырым яйцом. Потом беру слоеное тесто покупное, раскатываю пласт, кладу эту начинку, накрываю и ещё чуть-чуть так скалкой, чтобы не разорвать, раскатываю и такой лепешечкой запекаю. Смазываю маслом и запекаю. Сыр туда можно любой. Туда вообще можно класть всё, что есть — остатки колбасы, сыра какие-то обрезки, что-то завалялось где-то, кусок не доели.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С ИНДЕЙКОЙ

Он очень просто делается. Берется сырая грудка индейки, мелко нарубается, прямо мелко-мелко. В принципе, это может и курица быть, не принципиально, какая птица. Мелко нарубается, потом я ее минут на 15 кладу в смесь соевого соуса с оливковым маслом. Затем беру любую смесь салатных листьев. ломтики любимого сыра, я люблю добавлять сюда голубой сыр. Индейку обжариваем, чтобы она не пустила сок, то есть наполовину, она всё равно потом дойдет. Кто любит посочнее, можно сделать соус — ложка лимонного сока, ложка меда, ложка горчицы и оливкового масла. Соус перемешать, пока не станет однородной массой, посолить, поперчить по вкусу и заправить. Салат такой на самом деле очень простой.

ГРЕНКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ Этот рецепт мне достался от двоюродной бабушки. Берется белый хлеб — чем свежее, тем лучше. Но можно и старый. У нас обычно уходит батон хлеба. Хлеб нарезается. Потом луковица средняя, обычная, лучше брать светлый лук — белый, жёлтый. Но если его нет, можно и красный. Сыр — желательно такой, который хорошо плавится, например, российский. Соотношение лука к сыру должно быть один к двум. 1 часть лука и 2 части сыра. Основа такая: 1 часть лука, 2 части сыра и одно или два яйца, чтобы было, чем связать эту массу. Лук мелко-мелко режу, сыр натираю. Соль, перец по вкусу. Дальше, на хлеб выкладывается эта масса. Потом разогревается сковорода. Очень вкусно делать на сливочном масле. Сначала кладется хлеб стороной вниз, жарится до золотистого цвета, потом переворачивается. Жарить надо на небольшом огне, на хорошо разогретой сковороде, чтобы сыр не приставал. С двух сторон обжариваем. Это просто фантастически вкусно. Сверху хрустящая корочка, а внутри хлеб получается очень нежный.

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