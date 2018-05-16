Что скрывают от потребителей производители молочной продукции

В феврале и марте этого года Роспотребнадзор совместно с Роскачеством и Россельхознадзором закупили в российских магазинах молочную продукцию 250 брендов. Проверку проходили молоко жирностью 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности и творог с массовой долей жира 9%. И результаты оказались пугающими: проверку не прошли треть образцов сливочного масла, более половины образцов творога и пятая часть закупленных образцов молока. Кроме того, была произведена контрольная закупка сыра, и в большей части сыров молочного жира обнаружено не было. Каким же образом производители «молочки» пускают пыль в глаза покупателям?

Меняют молочный жир на растительный

В последние годы количество фальсификата на прилавках с молочными продуктами выросло в разы. А все потому, что недобросовестные изготовители стараются сэкономить всеми возможными способами, самый простой из которых — заменить молочный жир растительным, стоимость которого ниже в пять, а то и в шесть раз. Однако технический регламент запрещает производителям использовать, к примеру, пальмовый жир при производстве молочной продукции. Тогда они идут на хитрость: указывают на упаковке «нужные» ингредиенты, в том числе и молочный жир, которого на поверку там может не оказаться совсем.

Но поскольку таких обманщиков чаще стали выводить на чистую воду, производители придумали новый способ обмана, и теперь молочный жир заменяют еще и говяжьим. Он тоже имеет животное происхождение, а потому понять, что перед нами некачественная «молочка» будет непросто даже в лабораторных условиях.

Добавляют крахмал

Крахмал делает молочную продукцию густой, и оттого будто бы жирной. Крахмал могут добавлять в творог, сметану или йогурты. А вот в состав продукта на этикетке его добавляют как раз не часто.

Меняют ГОСТ на ТУ Производители имеют право не следовать ГОСТам и изготавливать молочные продукты по собственным техническим условиям, или ТУ. Однако и ТУ не могут быть какими угодно — они, в свою очередь, должны соответствовать требованиям Техрегламента по безопасности. Но вот «обвесить» покупателя по ТУ вполне возможно, и молокозаводы часто этим пользуются: указывают на пачке, например, полкило, а на деле вес товара без упаковки оказывается на 200 граммов меньше.

Меняют технологические процессы

Это актуально, например, при производстве сыра. Всем известный «Российский» сыр по ГОСТу должен созревать два месяца. Нечистоплотные производители же «ускоряют» этот процесс, и дают сыру на созревание, предположим, 40 суток. В результате мы покупаем недозревший сыр, который имеет непривычный вкус или запах. За счет такого ускорения технологических процессов опять же достигается цель алчных производителей: меньше времени на приготовление — больше прибыль.

Начинают экономить после сертификации

То есть когда продукция такого производителя проходит процедуру сертификации, она полностью соответствует нормам, а ингредиенты, перечисленные на упаковке — ее содержанию. Но как только все необходимые документы подписаны, дельцы начинают экономить и добавлять в продукт совсем не те ингредиенты, что указаны на таре. Ведь проверки происходят не регулярно, а штрафы не столь значительны, особенно для крупных компаний.

Играют словами

Например, на баночке в витрине со сметаной вы видите надпись «Деревенская». Вы автоматически решаете, что перед вами сметана, но на деле содержимое стаканчика может оказаться сметанным продуктом.

Как не попасться на удочку

Хотя определить, качественный ли перед нами продукт, бывает сложно, только если вы не сотрудник лаборатории, запомните, на что стоит обратить внимание при покупке молочных продуктов.

Во-первых, в составе качественной молочной продукции не может быть растительных жиров — в идеале она должна изготавливаться из натуральных сливок.

Во-вторых, срок годности и условия хранения должны быть обязательно указаны на этикетке. Внимательно проверьте, свежий ли продукт вы берете и правильно ли он хранится, как минимум, работает ли холодильник, где лежит товар. Помните, что обычно «молочку» обязаны хранить при температуре 2–4 градуса.

В-третьих, на товаре должна быть приведена полная информация о производителе. Не указывая данные о себе, изготовитель не может вызывать доверие.

В-четвертых, ищите на упаковке название товара: творог, а не творожный продукт, сливочное масло, а не спред. И обратите внимание: если, например, в питьевом йогурте нет кусочков банана, то на нем может быть надпись «со вкусом банана» или «с ароматом банана», но никак не «с бананом».

Фото: diabetdieta.ru, bellcapitan.blogspot.ru, moyaokruga.ru, pg.profregion.ru.