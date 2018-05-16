30 вопросов гастроэнтерологу про диеты

Чем опасен детокс на соках, вызывает ли молоко привыкание, сможет ли кетогенная диета заменить тренировки и можно ли все-таки пить воду во время еды? Самые насущные вопросы о модных диетах и правильном питании BeautyHack задал гастроэнтерологу Гузель Евстигнеевой.

Есть ли польза от разгрузочных дней?

Разгрузочные дни я однозначно рекомендую проводить под наблюдением врача. Вред они могут нанести при наличии заболеваний, имеющих противопоказания к проведению таких дней, беременным, кормящим матерям, в детском возрасте. А при наличии сахарного диабета и некоторых заболеваний ЖКТ разгрузочные дни возможны под наблюдением врача.

Существуют различные схемы: начиная от отмены ужинов пару раз в неделю (16-часовой голодный промежуток), которую можно проводить самостоятельно, до пары десятков дней голодания, проводящихся в специализированных клиниках.

Как вредят организму строгие диеты?

Диетологи иногда назначают строгие диеты, но при наличии показаний к ним (например, аутоиммунные протоколы). И цель таких диет — нормализация метаболизма, даже излечение от некоторых заболеваний. А зачастую, соблюдение строгой диеты — жизненная необходимость (целиакия, например).

Если же показаний нет, сидеть на строгой диете гастроэнтерологи не рекомендуют — недостаток калорий часто приводит к сбоям в работе внутренних органов, а дефицит витаминов и минералов может привести к более серьезным последствиям.

Гастроэнтерологи на стороне вегетарианства или против?

Видов вегетарианства огромное множество — от отказа от мяса до сыроедения. Я всегда за разумный взвешенный подход к таким ограничениям, разработке сбалансированного рациона. Ко мне часто приходят пациенты, которые, отказавшись от мяса, заместили этот продукт большим количеством быстрых углеводов, что априори не может положительно отразиться на метаболизме.

Как восполнить нехватку нужных элементов тем, кто все же отказался от мяса?

Опять же повторюсь, что видов вегетарианства очень много, и применение биодобавок, скорее всего, потребуется. Самые часто встречающиеся дефициты — это нехватка витамина В12 и железа. Но призываю не заниматься самостоятельным их назначением, а обратиться за помощью к диетологу, который на основании лабораторных исследований сделает соответствующие назначения.

Эффективна ли детокс-диета?

Считается, что во многом благодаря увлечению соками США обязана своей славе как страны с высоким уровнем ожирения. Дело в том, что у соков, как фруктовых, так и овощных, по сравнению с исходным продуктом выше калорийность, содержание сахаров, а также органических кислот, влияющих на эмаль зубов.

Именно поэтому многие диетологи не рекомендуют детокс-диеты, основанные исключительно на соках.

Действительно ли существует система питания по группе крови?

Эту диету разработали врачи-натуропаты Джеймс и Питер Д’Адамо. Несмотря на большую популярность, убедительных научных данных в защиту диеты по четырем группам крови не существует.

Белковая диета опасна для организма?

Популярная, я бы сказала, несколько лет назад белковая диета имеет ряд противопоказаний при наличии у человека заболеваний почек, печени и ЖКТ. Опять же, если вы решитесь соблюдать такую диету, то лучше сделать это после консультации диетолога, который обязательно учтет индивидуальные особенности вашего метаболизма.

Диета подразумевает употребление в пищу преимущественно белковых продуктов — яиц, творога, рыбы, постного мяса, при этом организм лишен углеводов.

Излишек белка может приводить к нарушению метаболических процессов, потому что белок является основой каждой клетки организма, из него образуются многие гормоны и ферменты.

Сколько приемов пищи должно быть в день?

Если нет сопутствующих заболеваний, то идеальным является 3-х разовый прием пищи.

Перекусы в течение дня полезны или вредны?

Если у пациента имеется инсулинорезистентность, которая лежит в основе многих заболеваний (ожирение, сахарный диабет, синдром поликистозных яичников и т.д.), то перекусы нежелательны, потому что они способствуют всплеску инсулина и поддержанию инсулинорезистентности.

А задача диетолога и заключается в том, чтобы повысить чувствительность клеток организма к инсулину. Перекусы возможны только в том случае, если у пациента есть сопутствующие заболевания ЖКТ: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, обострение язвенной болезни, синдром раздраженной кишки и так далее. Вопрос необходимости перекусов всегда решается индивидуально.

Действительно ли вредно пить воду во время и после еды?

Действительно, это так. Желательно употреблять воду за 20-30 минут до приема пищи и через полтора часа после.

В любом случае, ни в коем случае не стоит запивать еду холодными напитками — это в разы сокращает время переваривания пищи, а значит, чувство голода не заставит себя долго ждать.

Многие диеты допускают употребление красного сухого вина в небольших количествах — что об этом думают гастроэнтерологи?

Существует ряд противопоказаний к такой рекомендации. Самые частые: заболевания печени, подагра и алкогольная зависимость. Кроме того, в последнее время появляются исследования, доказывающие участие даже минимальных доз алкоголя в развитии канцерогенеза (онкологии), особенно у лиц женского пола. Однако, существуют и сторонники ежедневного употребления малых доз вина, которые отмечают их антиканцерогенный эффект. К единому однозначному мнению по этому вопросу ученые пока не пришли.

Некоторые диетологи настаивают на бесполезности супов — какого мнения придерживаются гастроэнтерологи?

Я не рекомендую тотально всем исключать супы из рациона. Тем более, что частота запоров у пациентов, которые не употребляют ежедневно суп, очень высока.

Правда ли, что кетогенная диета помогает расстаться с лишними килограммами быстрее, чем занятия спортом?

Кетогенная диета — это диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Изначально она разрабатывалась для лечения эпилепсии у детей. Такая диета вынуждает организм использовать жиры в качестве основного источника энергии. Для этого из рациона исключают высокоуглеводные продукты, такие как сладкие фрукты и овощи, хлеб, макаронные изделия, крупы и сахар, но в то же время повышают количество богатых жирами продуктов, например, сыра и масла.

Я рекомендую решать вопрос о назначении этой диеты только с врачом-диетологом и учитывать все противопоказания.

Но нужно понимать, что ни одна из существующих диет не сможет заменить спортивные тренировки, так как спорт нам нужен не только для борьбы с лишними килограммами.

Какие «вредные» продукты все-таки нужны нашему организму в умеренных количествах?

В течение последних лет диетология пересмотрела принципиально свой взгляд на часть продуктов, и существует множество доказательств того, что низкожировые диеты негативно влияют на наш организм.

Сливочное масло — обязательный компонент в рационе питания, прекрасный источник полезных жиров и витаминов А, D, Е и К. Даже свинина, если вы не отказываетесь от нее по религиозным или идейным соображениям, является прекрасным продуктом при условии, если вы употребляете не только ее, но и другие виды мяса. Хотя, безусловно, многое зависит от того, каким кормом питалось животное.

А вот хлебобулочные изделия очень неоднозначны, поэтому при заболеваниях кишечника на сегодняшний момент диетологи часто назначают безглютеновую диету.

Полезна ли так называемая детокс-вода?

Детокс-вода — вода с добавлением фруктов, овощей или зелени — популярный в наше время способ заставить себя больше пить.

Если нет каких-либо противопоказаний со стороны органов желудочно-кишечного тракта, то употребление таких напитков допустимо. Однако нельзя утверждать однозначно, что ими можно полностью компенсировать дефицит витаминов и минералов в организме, поэтому их смело можно приравнять к обычной воде.

Чем может быть опасна сырая диета?

Научных исследований, доказывающих исключительную пользу для организма сыроедения пока не существует. А в условиях средней полосы России такая диета вообще трудноосуществима без ущерба для здоровья.

Что такое суперфуды и почему их нужно добавлять в ежедневный рацион?

Суперфудами принято считать продукты с высоким содержанием полезных веществ. К ним относят ягоды асаи, капусту кейл, киноа, какао-бобы и многие другие продукты. В отношении суперфудов практически ежедневно появляются те или иные публикации, доказывающие или опровергающие их эффективность. Поэтому советую придерживаться сбалансированного питания, а не фокусироваться только на продуктах с повышенным содержанием витаминов и минералов — все должно быть в меру.

Полезны ли ягоды годжи для желудка и пищеварения?

Ягоды годжи — суперфуд родом из Китая и Тибета — многие добавляют к привычным блюдам или пьют чай, заливая продукт кипятком. Они содержат много антиоксидантов, которые помогают повысить иммунитет, но убедительных научных данных, доказывающих чудодейственные эффекты ягод годжи, пока мировой общественности не представлено.

Какие суперфуды не только полезны для ЖКТ, но и способствуют похудению?

На самом деле к суперфудам можно отнести множество продуктов: разные виды капусты, ягоды, орехи, водоросли и так далее. Подразумевается, что при их регулярном употреблении снижается риск развития различных заболеваний, в том числе и ожирения. Но если параллельно употреблять нездоровую пищу, то ждать чудес от суперфудов не приходится.

Отказ от молочных продуктов — какие есть «за» и «против»?

Польза и вред молочной продукции — одна из самых спорных тем последних лет. Существует множество противников, утверждающих, что молоко содержит эстрогены и факторы роста, вызывающие развитие различных онкологических заболеваний. Другие ученые опровергают этот факт, говоря о том, что эти субстанции разрушаются в кишечнике человека. Существует генетически обусловленная непереносимость лактозы, казеина.

Однако многие ученые считают, что для того, чтобы эта непереносимость реализовалась должны быть определенные условия, связанные с различными дефицитами в питании. Одним словом, молоко — очень неоднозначный продукт и гастроэнтерологи пока не могут прийти к категоричным выводам о его пользе или вреде.

Насколько часто встречается лактозная непереносимость и чем она обусловлена?

Врожденная лактазная недостаточность встречается крайне редко. Однако с возрастом количество лактозы в организме, а стало быть способность усваивать цельное молоко, уменьшается. По статистике в России частота непереносимости лактазы составляет 16-30%, а это значит, что практически у каждого третьего человека могут возникнуть проблемы с кишечником при употреблении молока и молочных продуктов.

Правда ли, что молочные продукты вызывают привыкание?

Назвать любовь к молочным продуктам зависимостью будет неправильно, хотя некоторые исследования пытаются доказать обратное. Ученые ссылаются на фермент казеин, содержащийся в молочной продукции, — который действует подобно опиату, распадаясь в кишечнике. Другие настаивают на том, что лактоза — это тоже сахар, а значит, будет вызывать привыкание.

В любом случае, в средней полосе России довольно сложно найти им замену растительного происхождения, к тому же, цена на «молочные» продукты из кокоса, миндаля, риса или овса довольно высока.

Может ли при отказе от определенных продуктов навсегда прекратиться выработка ферментов?

Дело в том, что выработка тех или иных ферментов в нашем организме не зависит от употребления определенного продукта. Но она может меняться в зависимости от состава микрофлоры кишечника, например.

Вред сахара доказан — но стоит ли полностью от него отказываться?

Однозначно стоит, потому что для нормального функционирования нашего организма добавленный сахар абсолютно не нужен. Он может синтезироваться из белков и жиров — и этого будет достаточно.

Коричневый сахар полезнее белого — правда или миф?

И коричневый, и белый сахар содержат примерно одинаковое количество калорий, поэтому для фигуры они не принесут никакой пользы. В последние годы диетология и гастроэнтерология идут по пути исключения добавленного сахара в рационе.

Поэтому помните, что сахар, даже коричневого цвета, — это все равно сахар.

Существуют ли безвредные сахарозаменители?

Все сахарозаменители можно разделить на синтетические и натуральные. Первые не только зачастую не помогают похудеть, но и приводят к обратному эффекту из-за снижения уровня сахара в крови. Если вы все же хотите найти аналог сахару, на сегодняшний день я бы посоветовала стевию и эритрол.

Так ли безвредна стевия?

Существуют некоторые данные, которые доказывают, что стевия может способствовать повышению уровня инсулина. При рациональном употреблении этот сахарозаменитель не принесет значительного вреда, но лучше следить за реакцией своего организма и вводить стевию в рацион небольшими порциями.

Какие полезные привычки помогут избежать употребления скрытого сахара?

Скрытый сахар встречается в различных фруктовых и газированных напитках, готовом холодном чае с добавками, йогуртах, сухих завтраках и даже кашах быстрого приготовления. Помимо этого много сахара содержится в некоторых соусах: например, в одной столовой ложке кетчупа может быть чайная ложка сахара.

Старайтесь избегать полуфабриков, больше готовьте сами и следите за тем, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным, а десерт замените фруктами.

Как гастроэнтерологи относятся к макробиотическому питанию?

Главная цель макробиотического питания — скорее оздоровление организма, а не похудение. И, в отличие от других диет, макробиотика не предполагает временно отказываться от каких-то продуктов, здесь придется менять весь образ жизни. Учитывая тот факт, что макробиотическая диета подразумевает под собой употребление в пищу только экологически чистых продукты, растущих рядом с местом проживания, для большинства жителей нашей страны она априори не может быть полностью сбалансированной по макро— и микронутриентам. Но какие-то принципы такого питания безусловно будут полезны.

Существуют ли диеты, официально одобренные гастроэнтерологами?

Любая диета должна учитывать индивидуальные особенности организма, наличие тех или иных заболеваний, а также дефицитных состояний. Именно поэтому назначаться диеты должны все же врачами.

Но совет, который вам даст лобой гастроэнтеролог, вы уже знаете — питание должно быть сбалансированным и разнообразным, согласно своей личной норме калорий и образу жизни. Не нужно истязать себя строгими диетами, если это не рекомендовано лечащим врачом, и не забывайте пить воду.