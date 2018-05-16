Как сделать коктейли на тихом вине

Как сделать коктейли на тихом винеМосковские бармены рассказывают секреты мастерстваШЕФ-БАРМЕН РЕСТОРАНА MOREGRILL ВИТАЛИЙ ЕКИМЕНКО:Вина прекрасны не только в чистом виде, но и в смешанных напитках. Ведь приятно зимой укутаться в теплое одеяло и согреться ароматным глинтвейном или в жару освежится фруктовой сангрией на летней террасе. Но можно пойти дальше и попробовать сделать свой незабываемый напиток. Первым делом нужно определиться с вином. Для этого подойдет любое вино, которое вы любите. Я предпочитаю делать коктейли на таких сортах винограда как: совиньон блан, рислинг и пино нуар. Изучив аромат и вкус напитка можно легко понять, с чем оно сочетается, фрукты, шоколад, специи, все что вы сможете отыскать в вине, именно это и усилит его вкус и аромат. Крепить коктейль с вином желательно спиртами на основе фруктов. Смело добавляйте цитрусовые в качестве кислой части, а из фруктов и ягод можно сварить сироп. Не бойтесь разбавлять различными газированными напитками, они прекрасно дополняют вина, ведь именно так и появился знаменитый Spritz. Если вы открыли вино и забыли допить его, не спешите с ним расставаться — закиньте в него фруктов или ягод по сезону, подержите пару дней, а потом добавьте немного любого ликера на ваш вкус. И конечно, чем смелее эксперимент, тем ярче может получиться результат. Шеф-бармен ресторана «Наволне» Евгений Алисейчик:Ни для кого не секрет, что вина очень индивидуальны и не приемлют особого сотрудничества с другим алкоголем, в отличие от еды. Но как и всегда бывают исключения. Первое, что приходит на ум это коктейль «Кир» на основе белого вина и черносмородинового ликера, а также пунши, сангрии, глинтвейны. Отсюда можно сделать вывод, что вино очень любит фрукты и ягоды, и отлично может ужиться с крепким алкоголем. Именно поэтому эти напитки так давно завоевали наши сердца и не перестают радовать. Но хочется поговорить о новых сочетаниях, идеях и возможностях. Я бы порекомендовал использовать содовую, тоники любых видов в сочетании с винами, ведь они отлично могут сделать его более питким особенно в летнюю жару, также не нужно бояться разбавить вино льдом. Если готовить о моих любимых коктейлей на основе вина, то первое место отдам Elderflower Spritz, сочетающий в себе белое вино из сорта винограда совиньон блан, ликера из бузины и содовую 100/20/50, который не раз заставит к нему вернутся в летние дни. Ну и наверное самый классный коктейль на вечер — это Red Manhattan с бурбоном, красным вермутом, красным вином из бордо, ликером мараскино и биттером 50/20/20/10. А вообще, не бойтесь экспериментировать, но и не стоит забывать о старых добрых проверенных рецептах.