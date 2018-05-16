Где есть мороженое в Москве: 10 заведений с необычными и вкусными рецептами

Чайная высота

Редкий для Москвы формат — заведение, куда надо приходить за чаем или мороженым, причем такими, каких больше нигде не сыскать: мороженое с авокадо, с одуванчиковым медом, с бутонами лимонов, на белом квасе, с льняными семечками и так далее. Десятки видов и того и другого, глаза разбегаются. Чтобы разобраться в мороженом, стоит обратиться за помощью к сотрудникам кафе. Кафе на Покровке, а идти надо именно туда, найти непросто — вход спрятан в неприметной арке.

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Пломбир

Сеть кафе с домашним мороженым, приготовленным по итальянским рецептам. Поскольку оно действительно сделано из свежих продуктов, то и хранится такое мороженое недолго — максимум три дня. Более шестидесяти сортов джелато (на основе молока) и сорбетов (без молока). Хотите попробовать ананас с розмарином или инжир с маскарпоне, вам сюда. Есть и джелато-кейтеринг.

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Баскин Роббинс

Огромная сеть кафе и небольших киосков охватывает не только Москву, но и область. Первое кафе «Баскин Роббинс» было открыто в 1945 году в Америке. Это не самое удивительное мороженое на свете, но качественное, а местами так просто вкусное. Помните, что сорт с орехом пекан — чрезвычайно сытный, пару шариков вполне смогут заменить обед.

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Боттега сицилиана

Дюжина сортов домашнего мороженого. Цены заоблачные, порция может стоить около 500 рублей, но вкусно очень: ореховое и клубничное мороженое, с крошкой фундука, взбитыми сливками, свежей клубникой и вафлей или мороженое из ананаса, маракуи и манго со свежим фруктовым салатом из ананаса и манго с перуанской вишней, взбитыми сливками и вафлей и так далее. Местное мороженое — сложносочиненные десерты, которыми без проблем можно заменить обед.

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Conversation cafe

Главная гордость кафе — многочисленное мороженое: от морковного пирога до кленового сиропа. Есть низкокалорийное фруктовое мороженое на палочке — popcicle. Кроме того, местные кондитеры умеют делать торты-мороженое: шоколадный пирог Alaska с мятным мороженым; торт-мороженое с медовым печеньем, домашним вареньем и ягодами Beauty Ice Cake и много чего еще. Дорого.

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Кондитерская «Пушкин»

Мороженого много, и в этом благолепии легко запутаться. Мороженое «Кафе Пушкинъ» (кофейное, черный шоколад, фисташковое, мятное, ванильное, карамельное) — 160 рублей за шарик, и щербет «Кафе Пушкин» (малина, манго, клубника, маракуя, черная смородина, лимон) — 165 рублей. Поедать все это придется в псевдоусадебных интерьерах, напомните ребенку, чтобы сидел с прямой спиной.

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Тануки

Придуманное на Гавайях мороженое Bubbies похоже на зефир в разноцветной глазури. На самом деле все куда сложнее — это сочетание японского десерта моджи из рисового теста с джемом или сладкой бобовой пастой и европейского сливочного мороженого. Вкус у него самый разный: манго, тирамису, зеленый чай, мята и шоколад. Есть можно прямо руками. Коробочку с 8 кусочками отдают за 1200 рублей.

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Бонтемпи

Выбор огромен: пломбир, шоколад, ваниль, дыня, мандарин, красный апельсин, ананас, фисташки, личи, инжир, манго, ежевика. Можно заказать сорбет на двоих (800 руб.), который готовят при вас же из фруктового пюре с помощью азота.

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Mushrooms

Грибной ресторан на Якиманке, меню которого полностью подчинено грибам. Мороженое тут готовят с трюфелем (200 рублей), и это не привычный нам пломбир, но дети постарше, готовые на эксперименты, съедят с радостью. Если не пойдет — берите отличный сорбет с манго (180 рублей)

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Dr. Живаго

В «Докторе Живаго» мороженого немного, но зато то, что есть — отличное. Особенно с ряженкой, халвой, мятное и с мочеными яблоками, а также сорбет с жимолостью — все по 120 рублей за порцию. Поедать надо сидя у окна и глядя на Кремль. Важно помнить, что места в ресторане бронируются за несколько дней вперед, даже если это утро понедельника.

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