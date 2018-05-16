Домашний кетчуп, майонез и горчица

В своем составе магазинные соусы имеют стабилизаторы, консерванты и прочие добавки. Усилители и ароматизаторы не несут никакой пользы для организма и только заглушают естественный вкус блюда. Чтобы не перебить, а по-настоящему подчеркнуть вкус того же мяса, соус должен быть натуральным. Домашние соусы может и хранятся гораздо меньше, зато сохраняют максимум полезных веществ и вкуса. Эти три горячо любимых всеми соуса собственного изготовления станут отличным дополнением к следующему барбекю.

— Кетчуп —

Ингредиенты:

1 небольшая луковица 1 ст.л. коричневого сахара 0,5 чашки горячей воды 200 гр. томатной пасты 0,25 ч.л. молотой гвоздики 0,25 ч.л. молотой корицы 0,5 ч.л. соли 0,5 ч.л. горчицы 3 ст.л. белого уксуса

Приготовление:

Разрезать луковицу пополам. Положить сахар в чашку, наполнить ее горячей водой, чтобы сахар растворился. После того, как вода остынет, добавить половинки луковицы и измельчить смесь блендером.

Томатную пасту смешать с молотой гвоздикой, корицей, солью и горчицей. Добавить белый уксус и смесь сахара и лука. Взбить все блендером и домашний кетчуп готов.

— Майонез —

Ингредиенты:

1 свежий яичный желток комнатной температуры 300 мл. растительного масла 20 мл. белого уксуса Соль и черный перец по вкусу Дижонская горчица по вкусу (опционально)

Приготовление:

В миске смешать яичный желток, перец, соль и горчицу. Продолжая энергично непрерывно мешать, по капле, медленно влить масло. Когда майонез достигнет желаемой консистенции, медленно добавить уксус. Готовый майонез поставить в холодильник и дать настояться несколько часов.

— Горчица —

Ингредиенты:

1/2 чашки семян коричневой горчицы 1/2 чашки семян желтой горчицы 1 чашка сухого белого вина 1/2 чашки желтого горчичного порошка 1 чашка воды 2 ч.л. морской соли 1 ст.л. кленового сиропа 2 ст.л. мелко измельченного свежего хрена 1/4 чашки хересного уксуса

Приготовление:

В небольшой миске смешать семена коричневые и желтой горчицы с вином, накрыть крышкой и оставить настаиваться в течение ночи.

В небольшую кастрюлю добавить все ингредиенты, кроме уксуса, перемешать. Поставить на средний огонь. Отставить массу медленно кипеть в течение 15 минут, пока она немного не загустеет. Снять с огня и дать настояться 10 минут. Перелить массу в кухонный комбайн, добавить уксус. Мешать до получения желаемой консистенции: чем дольше вы мешаете, тем более гладкой будет масса.

Переложить горчицу в стерилизованные банки и настояться перед употреблением по крайней мере 2 недели.

В холодильнике горчицу можно хранить до 6 месяцев.