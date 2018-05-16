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Домашний кетчуп, майонез и горчица
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Домашний кетчуп, майонез и горчица 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
В своем составе магазинные соусы имеют стабилизаторы, консерванты и прочие добавки. Усилители и ароматизаторы не несут никакой пользы для организма и только заглушают естественный вкус блюда. Чтобы не перебить, а по-настоящему подчеркнуть вкус того же мяса, соус должен быть натуральным. Домашние соусы может и хранятся гораздо меньше, зато сохраняют максимум полезных веществ и вкуса. Эти три горячо любимых всеми соуса собственного изготовления станут отличным дополнением к следующему барбекю.
— Кетчуп —
Ингредиенты:
1 небольшая луковица 1 ст.л. коричневого сахара 0,5 чашки горячей воды 200 гр. томатной пасты 0,25 ч.л. молотой гвоздики 0,25 ч.л. молотой корицы 0,5 ч.л. соли 0,5 ч.л. горчицы 3 ст.л. белого уксуса
Приготовление:
Разрезать луковицу пополам. Положить сахар в чашку, наполнить ее горячей водой, чтобы сахар растворился. После того, как вода остынет, добавить половинки луковицы и измельчить смесь блендером.
Томатную пасту смешать с молотой гвоздикой, корицей, солью и горчицей. Добавить белый уксус и смесь сахара и лука. Взбить все блендером и домашний кетчуп готов.
— Майонез —
Ингредиенты:
1 свежий яичный желток комнатной температуры 300 мл. растительного масла 20 мл. белого уксуса Соль и черный перец по вкусу Дижонская горчица по вкусу (опционально)
Приготовление:
В миске смешать яичный желток, перец, соль и горчицу. Продолжая энергично непрерывно мешать, по капле, медленно влить масло. Когда майонез достигнет желаемой консистенции, медленно добавить уксус. Готовый майонез поставить в холодильник и дать настояться несколько часов.
— Горчица —
Ингредиенты:
1/2 чашки семян коричневой горчицы 1/2 чашки семян желтой горчицы 1 чашка сухого белого вина 1/2 чашки желтого горчичного порошка 1 чашка воды 2 ч.л. морской соли 1 ст.л. кленового сиропа 2 ст.л. мелко измельченного свежего хрена 1/4 чашки хересного уксуса
Приготовление:
В небольшой миске смешать семена коричневые и желтой горчицы с вином, накрыть крышкой и оставить настаиваться в течение ночи.
В небольшую кастрюлю добавить все ингредиенты, кроме уксуса, перемешать. Поставить на средний огонь. Отставить массу медленно кипеть в течение 15 минут, пока она немного не загустеет. Снять с огня и дать настояться 10 минут. Перелить массу в кухонный комбайн, добавить уксус. Мешать до получения желаемой консистенции: чем дольше вы мешаете, тем более гладкой будет масса.
Переложить горчицу в стерилизованные банки и настояться перед употреблением по крайней мере 2 недели.
В холодильнике горчицу можно хранить до 6 месяцев.
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