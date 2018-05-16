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Нужно ли есть соевые продукты?
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Нужно ли есть соевые продукты? 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Соя относится к бобовым культурам, и это одна из самых популярных культур в мире. Соевые белки не намного уступают по свойствам белкам из мяса, на 100 граммов продукта приходится не менее 35 граммов белка. Содержащиеся в сое жиры на 85% являются ненасыщенными, поэтому ее часто называют более полезной альтернативой мясу. Самые распространенные продукты из сои — это соевое молоко, паста мисо и сыр тофу.
Соевое молоко
Выступает в качестве полноправной альтернативы коровьему молоку, в соевом молоке присутствуют белки, ненасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы. При этом в соевом молоке отсутствует лактоза, что позволяет употреблять его людям с непереносимостью лактозы. Усваивается соевое молоко намного быстрее и лучше, чем коровье, присутствие ненасыщенных жирных кислот вместо насыщенных делает напиток полезным для сердца и сосудов, он помогает нормализовать холестерин и артериальное давление. По вкусу соевое молоко очень мягкое и приятное, слегка сладковатое, имеет приятный запах.
Мисо
Так называют пасту, полученную из соевых бобов с добавлением других зерновых культур, она вырабатывается методом ферментации. Технологический процесс предполагает распад зерен и бобов на питательные элементы в чистом виде, благодаря чему продукт быстро и легко усваивается.
Мисо может присутствовать в рационе каждого дня, ее сбалансированный состав допускает сочетание с любыми продуктами, но особенно полезной будет паста при употреблении с морскими водорослями.
Паста мисо — это не просто еда, но и полноценная биологически активная добавка. Употребление пасты из сои помогает перенести физические и умственные нагрузки, укрепить иммунитет, улучшить состав крови. Высокое содержание линолевой кислоты улучшает состояние сердечно-сосудистой системы — снижает уровень холестерина, предотвращает атеросклероз и другие заболевания, нормализует артериальное давление.
Тофу
В соевом сыре мало насыщенных жиров и много ненасыщенных, в нем отсутствует холестерин и присутствуют вещества, способствующие подавлению выработки холестерина печенью. Исследования показывают, что ежедневное употребление 25 граммов тофу позволяет понизить уровень холестерина в крови на 5-10%. Употребление соевого сыра целесообразно для профилактики остеопороза, по содержанию кальция тофу дважды превосходит коровье молоко.
Высокое содержание белка и лецитина позитивно влияет на работу головного мозга, для нервной системы в целом благоприятно сочетание витаминов группы В и магния. Низкий гликемический индекс продукта позволяет использовать его в диабетическом питании, при его регулярном употреблении уровень сахара в крови становится ниже.
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