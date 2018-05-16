Плохая хозяйка. Продукты, которым не место в холодильнике

У большинства имеется привычка все класть в холодильник, поскольку они полагают, что так продлят срок хранения. Однако некоторым продуктам не место на полках, ведь там они не только лишаются ряда своих полезных свойств, но даже могут становиться вредными.

Оливковое масло

Этот продукт неплохо сохраняет свои свойства и без холодильника. Хранить его лучше в темном месте при комнатной температуре, иначе может появиться осадок и неприятная горчинка. То же касается и салатов, политых таким маслом, которые будут прекрасно себя чувствовать даже на столе.

Помидоры

Этот овощ не любит холода, поэтому лучше просто оставлять его на столе, но не под прямыми солнечными лучами. Если же хранить их в холодильнике, томаты быстро лишатся своего вкуса и аромата, а кожица покроется темными пятнами.

Хлеб

Холодильник не лучшее место для этого изделия, поскольку в таких условиях хлеб высыхает, притом порой даже сильнее, чем в духовке. Отличным аналогом станет хлебница и комнатная температура.

Яйца

Этот продукт в холодильнике хранят многие, и споры относительно правильности такого подхода ведутся до сих пор. Однако исследования демонстрируют, что даже вне холодильника яйца не лишаются своего естественного вкуса или полезных свойств.

Шоколад

В условиях холодильника на поверхности шоколада образовывается конденсат, проступающий в виде белого налета. Если лакомство находится в герметичной упаковке, то и вовсе создается риск появления плесени. В любом случае, после холодильника шоколад теряет свой первоначальный вкус.

Фрукты

Множество фруктов, в том числе киви, манго, персики, авокадо и абрикосы, в холодильнике лишаются питательных веществ в виде нутриентов. Лучше перекладывать их в одну большую вазу и оставлять в спокойном месте, лишенном солнечных лучей. То же касается бананов, груш, яблок, ананасов и т.д.

Картофель

Его тоже не стоит класть в холодильник, поскольку в таких условиях крахмал стремительно расщепляется, трансформируясь в глюкозу, что отнюдь не несет пользы организму. Лучше остановить выбор на прохладном, но при этом сухом и темном месте.]]>