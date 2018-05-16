Ещё
В гастрономическую карту Курской области войдут любимые блюда Фета и Курчатова
Далее:
Читайте также:
Ещё

В гастрономическую карту Курской области войдут любимые блюда Фета и Курчатова 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Власти Курской области до конца 2018 года разработают карту гастрономического туризма по региону, в нее войдут любимые блюда поэта Афанасия Фета, ученого Игоря Курчатова. Образцы для дегустации приготовят на кулинарном конкурсе в рамках Курской Коренской ярмарки с 7 по 10 июня, сообщила ТАСС представитель комитета по делам молодежи и туризма администрации региона Юлия Романчук.
"С 7 по 10 июня в рамках XVIII Курской Коренской ярмарки пройдет кулинарный конкурс, на котором приготовят любимые блюда известных людей. Например, обед из ухи, мяса, кваса, моченых яблок, который любил поэт Афанасий Фет, живший в усадьбе в селе Воробьевке Золотухинского района. Или любимый рыбный пирог ученого-физика Игоря Курчатова, в честь которого в регионе назван город Курчатов. Все эти блюда мы включим в гастрономическую карту, которую создадим до конца года", — сказала Романчук.
По ее словам, на первом кулинарном конкурсе Курской Коренской ярмарки, который запланирован в начале июня, все 33 района области представят более 30 блюд.
"Повара приготовят еще и гуся по-курски, которого по традиции готовят у нас в канун Рождества, туристам предложат и пряник «Заповедный», в рецепте которого есть целебные травы из стрелецкой степи, и гороховый кисель. Из Поныровского района будет традиционное блюдо этнографической группы саяны — «гарбузня» с лепешками из пшенной крупы", — добавила собеседница.
В Курской области в 2017 году побывало более 234 тыс. туристов, прирост в сравнении с предыдущим годом составил 17%. Самым крупным событием региона является Курская Коренская ярмарка, которая проводится 18 лет, ее ежегодно посещают более 20 тыс. человек. В этом году ярмарка пройдет с 7 по 10 июня, в ее программе две международные научные конференции, большая торгово-промышленная выставка и другие мероприятия, на которых ожидают участников из 33 регионов России и из 28 стран.
ТАСС: последние новости
Почему вьетнамцы предпочитают местные кофейни международным брендам Полиция в Курске нашла склад поддельного топленого масла На сырном фестивале под Тверью поставили рекорд России по количеству сваренного фондю
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости научили девушек натягивать бикини24
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»3
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера25
Этот тест пройдут только самые смекалистые3
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
00:15
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
00:17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение