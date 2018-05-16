В гастрономическую карту Курской области войдут любимые блюда Фета и Курчатова

МОСКВА, 16 мая. / ТАСС /. Власти Курской области до конца 2018 года разработают карту гастрономического туризма по региону, в нее войдут любимые блюда поэта Афанасия Фета, ученого Игоря Курчатова . Образцы для дегустации приготовят на кулинарном конкурсе в рамках Курской Коренской ярмарки с 7 по 10 июня, сообщила ТАСС представитель комитета по делам молодежи и туризма администрации региона Юлия Романчук.

"С 7 по 10 июня в рамках XVIII Курской Коренской ярмарки пройдет кулинарный конкурс, на котором приготовят любимые блюда известных людей. Например, обед из ухи, мяса, кваса, моченых яблок, который любил поэт Афанасий Фет , живший в усадьбе в селе Воробьевке Золотухинского района. Или любимый рыбный пирог ученого-физика Игоря Курчатова, в честь которого в регионе назван город Курчатов. Все эти блюда мы включим в гастрономическую карту, которую создадим до конца года", — сказала Романчук.

По ее словам, на первом кулинарном конкурсе Курской Коренской ярмарки, который запланирован в начале июня, все 33 района области представят более 30 блюд.

"Повара приготовят еще и гуся по-курски, которого по традиции готовят у нас в канун Рождества, туристам предложат и пряник «Заповедный», в рецепте которого есть целебные травы из стрелецкой степи, и гороховый кисель. Из Поныровского района будет традиционное блюдо этнографической группы саяны — «гарбузня» с лепешками из пшенной крупы", — добавила собеседница.

В Курской области в 2017 году побывало более 234 тыс. туристов, прирост в сравнении с предыдущим годом составил 17%. Самым крупным событием региона является Курская Коренская ярмарка, которая проводится 18 лет, ее ежегодно посещают более 20 тыс. человек. В этом году ярмарка пройдет с 7 по 10 июня, в ее программе две международные научные конференции, большая торгово-промышленная выставка и другие мероприятия, на которых ожидают участников из 33 регионов России и из 28 стран.