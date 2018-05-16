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Названы лучшие способы ускорить обмен веществ без таблеток
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Названы лучшие способы ускорить обмен веществ без таблеток 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Активный обмен веществ способствует стройности, хорошему самочувствию и цветущему внешнему виду. Как раскачать свой метаболизм и заставить тело быстрее избавляться от вредных веществ? Медленный обмен веществ тормозит процесс похудения, но позволяет быстро набирать лишнее. Но и помимо избыточной массы тела человек с медленным метаболизмом сталкивается с другими симптомами — это запоры, кожные воспаления, обильный целлюлит и так далее. Научные специалисты дали советы о том, как ускорить обмен веществ, не прибегая к для этого к лекарственным средствам, пишет Hronika.info. Итак… Вода. Выпивайте по полстакана чистой воды за 15 минут до еды и после нее, но не ранее, чем через полчаса. Уменьшение. Ешьте маленькими порциями каждые два часа, отдавая предпочтение низкокалорийной пище. Можно использовать миниатюрную посуду — кукольные ложки и тарелки. Кислота. Пейте в течение дня с добавлением лимонного сока или яблочного уксуса. Также можно есть кислые фрукты, ягоды — это стимулирует перистальтику кишечника. Но людям с повышенной кислотностью желудка метод не подойдет. Душ. Эксперты советуют принимать утром и вечером контрастный душ: эта процедура стимулирует кровообращение, за счет чего ускоряется и обмен веществ. Массаж. Практически любой вид массажа при регулярном выполнении отлично стимулирует кровообращение, лимфодренаж, что значительно ускоряет обмен веществ и меняет к лучшему очертания фигуры. Сауна. В разогретом в сауне теле открываются поры и ускоряется циркуляция в клетках, — все это активизирует и обмен веществ. Прогулки. Любая физическая активность полезна для разгона метаболизма, а солнечный свет и свежий воздух лишь увеличивают активность человека. Гуляйте больше на природе — это не только ускоряет обмен веществ, но и повышает надежность защитных сил организма. Ранее МедикФорум писал о том, что для эффекта продления молодости и жизни достаточно выделять для себя 30 минут в день.
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