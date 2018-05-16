Как сделать чертовски вкусный доширак

Дмитрий Зотов — владелец и бренд-шеф кафе «Крылышко или ножка», бренд-шеф нового ресторана Buro, человек, возглавлявший десяток-другой московских ресторанов. Он может сделать и отличную пиццерию, и ресторан с современной азиатской кухней, и паб, и место с современной русской кухней.

А еще Дима любит рамэн — и доширак (в свое время он даже готовил лапшу а-ля доширак в дорогущем ресторане Beefbar Junior). И для нашего номера про еду в пути мы попросили его показать нам, как сделать очень вкусный доширак в поезде. Ведь сейчас в поездах лапша быстрого приготовления — это один из основных товаров, которые можно купить у проводника.

«Я иногда ем доширак.

Во-первых, доширак — это вкус юношества. Вкус детства — это мамины котлеты с картофельным пюре, а доширак — это юность, когда ты уже бегаешь один и денег у тебя кроме как на доширак и две сосиски нет.

Во-вторых, одно из моих любимых блюд — рамэн, пшеничная лапша с бульоном. Обычно для нее я покупаю корейскую лапшу шин рамэн (ее надо немного проварить, в отличие от доширака, который заваривается). Пока лапша варится, можно делать с ней всякие вкусные манипуляции — добавлять сливочное масло, яйцо пашот. Получается первое и второе блюдо в одном флаконе. Из доширака же можно соорудить походный вариант рамэна, чем мы сейчас и займемся.

Еще доширак может стать основой для того, что вы в «Еде» называете утилизотто. Мы однажды ездили к приятелю на дачу, было нам лет по 20. Всю ночь веселились, пели песни в караоке. С утра проснулись от жуткого холода: отопление кто-то выключил, а на дворе то ли октябрь, то ли ноябрь. Надо было как-то прийти в порядок, чтобы уехать. Еды, кроме доширака, — никакой. Ну я все это дело сложил в кастрюлю, добавил сливочное масло и всю, грубо говоря, помойку, которая оставалась с вечера: сосиски какие-то, что-то еще. Потом из кастрюли мы раскладывали эту еду по тарелкам и ели.

Помню, еще в юности мы ели доширак с салатом: огурцы, помидоры, жареные два яйца (прямо так и клали) и майонез. Вкусно было!

1. Нам нужны две домашние

заготовки: курица и яйца. Курицу нужно отварить, очистить от костей и завернуть

в фольгу или в пакет.

С яйцами такая история. Если бы мы готовили

рамэн дома, то мы бы положили в готовое блюдо яйцо пашот. Но так как нам надо

взять что-то подобное с собой в дорогу, чтобы собрать блюдо в поезде, то я предлагаю

отварить яйцо в мешочек, то есть таким образом, чтобы белок схватился, а желток остался жидким.

Жидкий

желток нам интересен по двум причинам. Первая — текстура: в финале жидкий желток

можно будет перемешать с остальными ингредиентами, и появится такой

обволакивающий эффект. Вторая — вкус: жидкий желток на вкус интереснее и насыщеннее сваренного вкрутую.

Яйца нужно опустить в кипящую воду и варить 4–5 минут. Затем, как обычно, ополоснуть под холодной

водой, чтобы потом они легче чистились.

С домашними заготовками все. Можно

отварить сколько угодно яиц: что не добавите в лапшу, то съедите так.

2. Доширак — это уже отваренная и затем обжаренная и высушенная лапша. Она уже готова, ее можно есть

даже сухой: грызть и запивать водой. Я не буду даже спорить, вредная эта лапша или полезная. Знаю, что жарят ее в пальмовом масле. Никто его вред пока не доказал. Вся Азия ест пальмовое масло в огромных количествах, и живут азиаты

намного дольше, чем те, кто вообще пальмовое масло не ест.

Дошираки бывают разные: с грибами, курицей, свининой, кимчи. Как по мне, так без разницы, какой именно брать.

В дороге собрать блюдо нужно так. Сначала откройте упаковку и всыпьте все специи.

3. Затем нарезать курицу

тонкими дольками. Думаю, на упаковку доширака достаточно 70 грамм куриной

грудки. Вообще, кроме курицы в доширак можно добавлять практически все что угодно: мясную нарезку (карбонад, грудинку,

бекон), говядину, кусочки белой рыбы. С красной рыбой я не пробовал делать, но подозреваю, что будет невкусно.

4. Теперь еще один важный элемент: сыр.

Сыр нужно брать плавкий,

чтобы в кипятке он быстро потек. Можно воспользоваться бюджетным вариантом — плавленым сыром, уже разделенным на слайсы. А можно пойти более гастрономическим путем и взять, например, камамбер: корочки останутся, а внутренность его в кипятке разойдется.

Твердый сыр добавлять не стоит, он не успеет расплавиться, следовательно, его смысл в дошираке потеряется.

Сыра нужно

немного — одна-две пластины плавленого или два-три ломтика камамбера на порцию.

5. Зеленый лук можно порезать и дома, а затем запаковать в пакет с герметичной застежкой, в них зелень очень долго живет. Но можно нарубить его и непосредственно на столе в поезде.

6. Если вдруг есть под рукой

сливочное масло (например, поезд стоит на станции достаточно долго, чтобы сбегать в магазин), добавьте его к лапше. С маслом же всегда вкуснее. Еще и питательнее.

7. Затем положите к лапше сыр и курицу, залейте все кипятком — и оставьте на пять минут.

8. Затем как следует

перемешайте расплавленные сыр и масло с лапшой.

9. Разрезанное яйцо надо добавить в последнюю очередь, чтобы желток не начал сворачиваться раньше времени.

Желток можно вылить в лапшу и перемешать, а можно оставить и так. В конце посыпьте зеленым луком.

Солить или приправлять чем-то еще доширак я бы не стал, обычно в наборе специй к дошираку достаточно соли. Хотя тут дело вкуса. Можно добавить

майонез, он будет к месту в отличие от кетчупа (это совсем другая

гастрономическая традиция).

Если у вас есть возможность чем-то доширак запить, учтите: все азиатское, как правило, едят с пивом, с легкими лагерами. Приятного аппетита».