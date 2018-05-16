Что есть в лесу, если заблудился

«Наверное, рассказ стоит начать с весеннего леса и дальше двигаться по сезонам. Сейчас в лесу полно всякой еды и если вдруг заблудишься, то с голоду не умрешь. Переходя на подножный корм, нужно понимать, что в лесу вы употребляете в пищу немытые продукты, чаще всего термически необработанные, и случиться может всякое. А если помнить, что человек в течение трех недель может вообще не есть, то иногда голодать гораздо полезнее для здоровья, чем есть все подряд. Заработать дизентерию, питаясь в лесу, очень легко.

КислицаВ бесснежный период, когда только появляются первые листья, в лесу уже есть кислица, березовый сок и муравьи. Кислица, она же заячья капуста, — это трех-, реже четырехлистные травинки, похожие по вкусу на щавель, но значительно нежнее. Ее можно есть сырой и из нее можно варить щи. Это вкусно, полезно, и от кислицы точно не заболеешь.

Березовый сокЧтобы добыть березовый сок, нужно найти дерево диаметром примерно 35 сантиметров, потому что маленькие березы дают плохой сок. Если дерево растет на болоте, то сока будет много и он будет несладкий. Если хотите сладкий сок, то вам нужны одиночные деревья, растущие на холмах и освещенные солнцем: жидкости тогда у дерева меньше, и сок получается концентрированней.

Обычно березовый сок добывается с помощью ножа и топора. Это варварская процедура, потому что потом береза болеет. Поэтому лучше вам оказаться в лесу с шуруповертом, позволяющим прокрутить в березе небольшую глубокую дырку, в которую можно будет вставить соломинку от коктейля. Поток сока будет не меньше, чем от рубленой топорной раны, зато потом, когда вы завершите сбор этого целебного нектара, дырку можно просто забить деревянной пробочкой и дерево перестанет плакать. Отверстия глубиной 10—15 сантиметров будет вполне достаточно, чтобы насобирать пять литров сока. Березовый сок — это чистейшая фильтрованная вода с глюкозой, которой даже можно промывать раны.

Березовый сок довольно быстро киснет и примерно через три дня превращается в квас. Это тоже полезный продукт, и на мой взгляд, вкус его даже насыщенней и интересней. Ну по крайней мере, мой рот кислоту чувствует лучше, чем сладость. При большом количестве березового сока из него можно гнать самогон. Чтобы получить пол-литра самогонки, придется перегнать около 80 литров сока, потому что уровень сахара в нем довольно низкий.

МуравьиМуравьи просыпаются одними из первых. Можно раскопать муравейник и поесть куколок. Это не противное блюдо, при правильном отборе выглядит как кислая рисовая каша.

Муравьи тоже съедобны. Сырые муравьи — это еда для сильных духом. Они противные, они шевелятся, кусают за язык и губы. Это больно, но полезно, в муравьях содержится муравьиная кислота и белок, не зря их едят медведи, лоси и барсуки. Вареные муравьи похрустывают как сильно квашеная капуста. Варить их надо примерно пять минут. Для этого сначала их надо отделить от лесного опада — мусора, который есть на земле.

В Азии готовят муравьев-ткачей, которые сидят на деревьях и сшивают листья. Их муравейники — это такие колбы из листьев. Колбу надо срезать и поместить ее в горячую воду, после чего листья убираешь, а муравьев съедаешь. Правда есть маленький шанс столкнуться с тем, что листья растения будут ядовиты. Но это может случиться в Сихотэ-Алиньской зоне на Дальнем Востоке или в субтропиках, например, в Сочи.

КорниВ мае можно есть молодую крапиву, корни чертополоха и корни рогоза.

Рогоз — это растение с черным набалдашником, которое все принимают за камыш. Корни рогоза по вкусу практически не отличаются от картошки, их можно есть сырыми, варить и печь. Вкус, запах, цвет, тактильные ощущения и ощущения во рту будут как от печеной картошки — вкусная и полезная штука. Чтобы добыть корень рогоза, нужно залезть в болото, запустить руки в грязь и вытащить длинный белый корень, похожий на разветвленную морковку или на дайкон. Этот корень помог выжить многим партизанам в Великую Отечественную войну. Корень рогоза едят практически все профессиональные охотники, а еще животные: бобры, ондатры и всевозможные грызуны.

Корни чертополоха и лопуха тоже съедобны, могут только иногда чуть горчить. Их можно печь, но они обычно растут в твердом грунте, и чтобы отмыть корни от земли, понадобится очень много воды.

Первые грибыВ мае же появляются первые грибы — сморчки и строчки. Строчки лучше не есть, но сморчки — это хорошие грибы, которые надо сильно мыть, потому что в плодовые тела обычно интегрируются песчинки. Важно запомнить, что любые грибы, которые употребляются в пищу, надо сначала три минуты варить, а потом первую воду сливать. Это касается и грибов благородных, таких как подосиновики, подберезовики и белые, и грибов условно съедобных, таких как сыроежки и свинушки. Практически любой гриб, кроме ядовитого, теоретически можно рискнуть съесть сырым, но нужно приготовиться к тому, что отравление может быть жесточайшим. Например, несовместимым с транспортировкой. Поэтому, повторяю, все грибы надо три минуты отваривать и воду сливать. Эта слитая вода — гарантия того, что вас спасут в реанимации. Повторно сморчки надо варить долго, минут 20.

Как сделать кастрюлю в походных условияхЕсли у вас нет с собой котелка или кастрюли, а вам нужна горячая пища, то можно сделать туесок из коры. На словах это довольно сложно объяснить, но я все же попробую.

Нужно найти белую березу, на коре которой как можно меньше черных полос. С этого дерева нужно снять бересту. Не толстую кору, включающую кадмий, и не тонкую, которая используется для разведения костров: береста должна быть толщиной примерно в полтора миллиметра. Снимать нужно аккуратно, чтобы не было трещин.

Затем ножом из бересты вырезается ровный квадрат, углы которого надо заложить внутрь и защипать, чтобы получилась квадратная коробка. Некоторые считают, что углы можно выпускать наружу, но это глубочайшая ошибка, потому что наружные углы на костре сразу вспыхнут и кастрюля развалится. Чтобы кастрюля не развалилась, нужно, чтобы все ее углы смачивались супом или отваром.

Для того чтобы защипать углы, нужно отрезать палочки длиной 20 сантиметров, расколоть их до середины, разжать пальцами эту прищепку и сверху надеть на угол. Получается, что из этой коробки вверх торчат четыре палки, которые выполняют функцию ручек кастрюли.

После этого в кастрюлю можно налить воды и поставить на открытый огонь. Такая кастрюля выдержит кипячение на протяжении 45 минут. Она, конечно, потеряет товарный вид, но не протечет, в ней можно варить и из нее можно есть.

Вместо солиЕсли в лесу нужна соль, а ее нет, ее легко заменит дубовая зола. А если вы находитесь где-то рядом с морским побережьем, то вместо соли хорошо использовать пережженный плавник, то есть древесину, которая долго плавала в воде, потом оказалась на берегу и высохла. Кстати, готовить в морской воде ни в коем случае нельзя, потому что это сильнейшее слабительное.

МышиМыши съедобны. По вкусу они похожи на кроликов. Сразу после схождения снега они достаточно беспомощны и их можно ловить руками прямо в полях.

Мышей нужно ободрать, удалить горькую селезенку и минут 40 варить. Долгое кипячение избавит вас от возможных проблем — не забывайте, что грызуны — переносчики разных заболеваний. И я бы ни в коем случае не советовал есть кротов и ежей, они переносчики заболеваний очень серьезных.

Вообще, практически любая белковая пища после трех часов кипячения годна в пищу. Мой отец и его коллеги, которые в 1960-е годы участвовали в подъеме из мерзлоты мамонтенка Димы и его мамы, сварили часть мамонта. Это было очень грубое мясо, но ничего страшного с теми, кто его ел, не случилось. Кстати, когда на следующий день они попробовали сварить еще один кусок, то выяснилось, что это почти невозможно: мясо хранилось в мерзлоте без доступа кислорода, и ткани на воздухе превратились в парафин, который при варке растворялся.

РыбаПосле половодья в полях и на заливных лугах часто встречается речная рыба. Рыбу можно варить, жарить и коптить на ольховых ветках. А еще рыбу можно приготовить на деревянной сковороде.

Для этого возьмите, например, щуку. Надо разрезать ее со стороны живота на две полутушки, но не до конца. Затем возьмите осиновый пень, расколите его пополам. После этого сделайте из крепкой древесины, например, из дубовых щепочек дуба, гвоздики. Этими гвоздиками приколотите распластанную рыбу к осиновому пню: получится нечто вроде торта со свечками. После чего этот получурбан с рыбиной пододвиньте к углям — и через 15 минут вы получите отличную жареную рыбу, от которой отходит кожа с чешуей и отваливаются все кости. Получается даже вкуснее, чем на гриле.

КурицаЕсли, например, вы заблудились возле деревни и вам попалась какая-то тоже заплутавшая в лесу курица, то с ней можно поступить так. Сверните ей шею, обмажьте птицу вместе с перьями глиной. Закатайте ее в глиняный шарик и положите в угли. Глина, связанная перьями, как бетон арматурой, не расколется.

Примерно через 2,5 часа этот шар надо выкатить из углей, камнем разбить глину, вместе с которой от курицы отойдут все перья, — и мы получим курицу в собственном соку.

Разумеется, это может быть не только курица, но и рябчик, тетерев, глухарь — любая птица, которую вам удалось добыть. Специально не хочу учить ставить силки, но, может, кому-то повезет каким-то образом добыть птицу.

КузнечикиКак потеплеет, появляются кузнечики и саранча. Они вкусны и напоминают креветок. Их можно есть в сыром виде, но для этого придется собраться с духом. Сырую саранчу надо есть быстро, чтобы она не успела оцарапать. Хотя пару раз за язык она все равно цапанет.

МокрицыОбычные мокрицы, которые сидят под пнями и досками, тоже съедобны. Они только кажутся противными, на самом деле — это равноногие раки, поэтому когда их опускаешь в горячую воду, они так же краснеют и у них тоже есть раковая шейка, только очень маленькая.

ЧервиДождевые черви едят дерьмо, поэтому, если вы захотите пообедать червями, то их сначала стоит подержать в чистой воде часа четыре, чтобы они освободили свой ЖКТ от того, что ели, и только потом сварить. Черви невкусные, как их не готовь, но это белок и вполне безопасный. А если наесться сырых червей — дизентерия гарантирована.

ЛягушкиМожно съесть обычную прудовую лягушку. Крупные особи очень вкусны. С них надо быстро снять кожу и при этом все время мыть руки, потому что лягушка выделяет специфический субстрат — горький, сильно вяжущий и напоминающий запахом чеснок. Затем лягушку надо сварить.

Ни в коем случае нельзя есть неизвестные виды лягушек, потому что среди них встречаются ядовитые, например, жерлянка, которая может отправить человека на тот свет в течение получаса.

ЗмеиЗмеи средней полосы — ужи и гадюки — съедобны. При определенной сноровке их ловля и приготовление — простое занятие.

Змеи вкусны, но довольно костлявы. Похожи в этом смысле на карася. Кроме того, важно понимать, что уж — это тоже ядовитая змея, просто его ядовитые зубы находятся не спереди, как у гадюки, а сзади в глотке. И если уж зажует ваш палец, то эффект будет такой же, как от укуса гадюки.

Любая змея перед готовкой должна быть обезглавлена. Голову и примыкающие к ней 2,5 сантиметра туловища нужно выкинуть, потому что особенности анатомии этих существ помогают отделенным органам существовать несколько часов автономно и отрубленная змеиная голова может человека укусить и умертвить. Гадюка вряд ли, но гюрза или эфа — сто процентов. Змея, очищенная от внутренностей и от кожи, сохраняет двигательную функцию в течение нескольких часов, поэтому заготовленная, например, утром, сохраняет свежесть до вечера. И даже разрезанная на пять частей, она будет шевелиться в котелке до тех пор, пока не сварится.

Гадюки и ужи выходят на поверхность еще когда не весь снег сошел, и до глубокой осени змеи — мощный пищевой продукт.

ВодаБолотную и вообще любую стоячую воду надо сначала кипятить. Не зря в сказке говорили: „Не пей из копытца, козленочком станешь“.

Если вскипятить невозможно, то в крайнем случае можно сделать фильтр. Сделайте четыре берестяных кастрюльки. Закрепите их на палке друг над другом. На дне каждой кастрюльки, кроме самой нижней, сделайте дырочку. На дно самой верхней кастрюльки положите мох, желательно сфагнум, и накройте его травой. В кастрюльку пониже насыпьте крупной щебенки или просто каких-нибудь камушков. В третью кастрюльку нужно насыпать песка. А в последнюю — мелкого угля из костра. Так мы получим четырехуровневый фильтр. Первый отфильтровывает крупную фракцию — иголки, куски земли и так далее, второй — фракцию чуть помельче, после песка вода выходит практически чистая, а угольная очистка позволяет сделать воду питьевой, потому что уголь — абсорбент. Единственное, очищения воды придется долго ждать, потому что через фильтр вода не течет, а только капает.

Можно пить и дождевую воду, но только в экологически благоприятных районах.

Хвоя и кораМожно есть молодые хвойные веточки, это очень полезно. Перебарщивать с ними не нужно, иначе почечные протоки могут забиться смолой — но это если целый год пить крепко заваренную хвою. Так в сталинских лагерях под видом борьбы с цингой уничтожали непокорных заключенных — ежедневно давали им отвар сосновых иголок, после чего у людей случалась почечная недостаточность. Но в нормальных количествах хвойные веточки полезны, вкусны, хорошо утоляют голод и полны витаминов.

Можно есть осиновую кору — это сладковатая вяжущая субстанция. Но важно понимать, что это практически чистая целлюлоза, а человеческий организм ее переваривает очень плохо. У крупных животных вроде коров и лосей — четырехкамерный желудок, один из разделов которого, сычуг, отвечает за разложение целлюлозы. У человека сычуга нету, поэтому целлюлоза или не усваивается вовсе или усваивается очень плохо. Но у нас есть рудимент, который называется аппендикс. Это бывший сычуг, и иногда организм сходит с ума: повинуясь древнему инстинкту, отправляет целлюлозу в сычуг, поэтому очень часто людям с диагнозом острый аппендицит после удаления аппендикса показывают, что внутри разлагается, например, шелуха от подсолнечных семечек. В общем, если объесться осиновой коры, то есть большая вероятность получить воспаление.

Если совсем есть нечего, то осиновую кору лучше сварить и пить отвар, который похож на горький красный чай. Правда, это сильное рвотное, особенно на голодный желудок.

ЯгодыВ середине и конце лета в лесу появляются разнообразные грибы и ягоды, поэтому заблудиться лучше всего в августе. Правда, с ягодами надо быть осторожными и есть только знакомые ягоды. И помнить, что некоторые ягоды друг на друга похожи и среди них могут быть ядовитые. Например, бузина несколько напоминает калину, но калину есть можно, а бузину не стоит, в больших количествах она смертельна. В середине лета в лесу есть земляника, малина, морошка, ближе к осени — черника, брусника, клюква; все это источники сахара и питательных веществ, и есть их можно в неограниченных количествах. Но важно помнить, что брусника и клюква — мочегонные ягоды. К осени еще появляется рябина, тоже хорошая и питательная.

ЖелудиОсенью из жареных желудей можно делать кофе. Желуди надо растолочь и заварить: этот напиток очень бодрит, в нем содержится таурин. Если захочется сделать кофе с сахаром, то добыть сахар можно из клена — тот же кленовый сироп. Добывается он так же как березовый сок и потом уваривается в большой кастрюле до состояния карамели.

МхиОсенью можно есть мхи и лишайники — сфагнум и ягель. Это невкусная, малопитательная еда, но она не опасна.

МедВ ноябре, когда пчелы спят, можно найти соты. Надо искать дупла или разломы, но при этом не спутать диких пчел с земляными осами, которые могут сильно покусать, а меда у них нет.

РябчикиВ конце января-начале февраля можно ловить рябчиков, причем ловить их надо без всяких силков. Для этого нужна бутылка шампанского и гроздь рябины. Нужно написать в бутылку из-под шампанского, закрыть и горлом вниз наделать в снегу дырок. Мороз быстро прихватывает наплавленные стенки, и на дно таких ямочек нужно бросить по рябинке. Идет рябчик, видит: лежит рябинка. Лезет в дырку, поджимает лапки и крылья, вылезти уже не может и замерзает. Наутро такие ловушки надо обойти, собрать замороженную дичь и есть ее.

Вообще же зимой еды мало. Можно найти под снегом мышь и пить талую воду, по сути, это дистиллированная вода, лишенная солей.

ВыводыВ общем, в течение года можно найти много разной еды. Но если вы заблудились, то лучше вообще поменьше пить и есть — и стараться выбраться. Не надо уходить в автономку и ждать, пока природа вам поможет, надо разводить днем дымные, а ночью яркие костры — и искать людей».