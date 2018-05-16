Медики считают брокколи самым полезным для здоровья овощем

Все овощи в большей или меньшей степени полезны для здоровья, однако многие специалисты на первое место в рейтинге благоприятного влияния на организм ставят спаржевую капусту. Брокколи, богатая клетчаткой и полезными микроэлементами, стабилизирует работу всех органов и продлевает человеку, ежедневно ее употребляющему, жизнь.

Как стало известно МедикФоруму, брокколи способна предотвратить развитие многих серьезных заболеваний, налаживает обменные процессы, способствует нормальному функционированию кишечника, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает риск инфарктов и инсультов, а также повышает эффективность иммунитета. Продукт понижает вероятность формирования определенных типов раковых образований, например, онкологии толстой кишки, яичников, молочных желез. Клетчатка, присутствующая в спаржевой капусте, способна естественным путем очистить кишечник, привести в норму деятельность пищеварительной системы.

В состав брокколи входит множество витаминов группы Е, A, РР, К, С и U, помогающий в заживлении язв. Благодаря различным микроэлементам чудодейственный овощ оказывает благотворное влияние на развитие клеток и тканей, обеспечивает здоровье и нормализует рост волос, укрепляет ногти. Компоненты полезного продукта способствуют кроветворению, а бета-каротин, считающийся витамином молодости и красоты, придаст коже свежести и упругости. Кроме того, Спаржевая капуста поможет в преодолении депрессии, так как в его состав входят эндорфины — «гормоны счастья».

Специалисты не советуют людям с повышенной кислотностью желудка употреблять овощ в сыром виде. Противопоказана брокколи тем, у кого наблюдается непереносимость клетчатки. Не рекомендуется готовить со спаржевой капусты бульоны и обжаривать на сильном огне с добавлением большого количества жира. В большинстве случаев диетологи советуют употреблять брокколи как можно чаще.