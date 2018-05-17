Лазанья с овощным рагу

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

Тесто фило — 50 г Базилик — 2 г Фундук дробленый обжареный — 10 г Оливковое масло Extra Virgin — 15 мл Томатный соус — 100 г Овощное рагу — 230 г Ингредиенты для томатного соуса:

Томаты консервированные Gusto — 205 г Соль — 1 г Оливковое масло — 2,5 мл Базилик сушеный — 0,4 г Чеснок — 1 г Ингредиенты для овощного рагу:

Тимьян — 1 веточка

Болгарский перец — 62,5 г Лук-порей — 36 г Цукини — 33 г Морковь — 32 г Баклажаны — 33 г Сельдерей — 18 г Чеснок — 3,5 Орегано — щепотка

Оливковое масло Extra Virgin — 13 мл Томатный соус — 90 мл Овощной бульон — 60 мл Базилик — 1 г Петрушка — 1 г Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление:

Приготовить томатный соус. Чеснок мелко порубить, томаты измельчить. Смешать с остальными ингредиентами для соуса. Проварить. Сделать овощное рагу. В сотейник налить оливковое масло, разогреть и обжарить тимьян. Добавить лук-порей, морковь и сельдерей, нарезанные соломкой. Тушить до полуготовности, затем положить остальные измельченные овощи. Проварить, добавить томатный соус, соль, перец, орегано и овощной бульон. Варить до готовности, добавив в конце рубленые базилик и петрушку. Из готового рагу удалить тимьян. Собрать лазанью. Тесто разрезать на квадраты. Дно емкости для запекания смазать маслом. Положить квадрат теста, сверху выложить слой овощного рагу и накрыть его другим куском теста. Таким образом собрать 7–8 слоев. Запекать при температуре 180 °С до золотистой корочки. Подавать блюдо, посыпав его жареным фундуком и полив томатным соусом.

Фото: архив ресторана