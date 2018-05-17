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Лазанья с овощным рагу
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Лазанья с овощным рагу 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
(на 1 порцию)
Тесто фило — 50 г  Базилик — 2 г  Фундук дробленый обжареный — 10 г  Оливковое масло Extra Virgin — 15 мл  Томатный соус — 100 г  Овощное рагу — 230 г  Ингредиенты для томатного соуса:
Томаты консервированные Gusto — 205 г  Соль — 1 г  Оливковое масло — 2,5 мл  Базилик сушеный — 0,4 г  Чеснок — 1 г  Ингредиенты для овощного рагу:
Тимьян — 1 веточка
Болгарский перец — 62,5 г  Лук-порей — 36 г  Цукини — 33 г  Морковь — 32 г  Баклажаны — 33 г  Сельдерей — 18 г  Чеснок — 3,5  Орегано — щепотка
Оливковое масло Extra Virgin — 13 мл  Томатный соус — 90 мл  Овощной бульон — 60 мл  Базилик — 1 г  Петрушка — 1 г  Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Приготовление:
Приготовить томатный соус. Чеснок мелко порубить, томаты измельчить. Смешать с остальными ингредиентами для соуса. Проварить. Сделать овощное рагу. В сотейник налить оливковое масло, разогреть и обжарить тимьян. Добавить лук-порей, морковь и сельдерей, нарезанные соломкой. Тушить до полуготовности, затем положить остальные измельченные овощи. Проварить, добавить томатный соус, соль, перец, орегано и овощной бульон. Варить до готовности, добавив в конце рубленые базилик и петрушку. Из готового рагу удалить тимьян. Собрать лазанью. Тесто разрезать на квадраты. Дно емкости для запекания смазать маслом. Положить квадрат теста, сверху выложить слой овощного рагу и накрыть его другим куском теста. Таким образом собрать 7–8 слоев. Запекать при температуре 180 °С до золотистой корочки. Подавать блюдо, посыпав его жареным фундуком и полив томатным соусом.
Фото: архив ресторана
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