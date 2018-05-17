БЖУ-игры: голосуйте, какой хлеб аппетитнее и полезнее

Всему ли голова?

Отношение к хлебу у диетологов неоднозначное. Популярные низкоуглеводные диеты, такие как кето-диета, предполагают полное его исключение из рациона, но другие программы здорового питания разрешают употребление хлеба в первой половине дня, особенно, если речь идёт о полезных, насыщенных витаминами и грубыми волокнами его разновидностях. За счёт высокой калорийности хлеб с наполнителями из сухофруктов и орехов может стать полезным и питательным перекусом.

1 Кето-хлеб из льняных семян с инжиром

Калорийность: около 177 ккал на 100 г.

БЖУ-соотношение: белки — 34,5%; жиры –48,8%; углеводы — 16,7%.

Смелите в кофемолке или кухонном комбайне льняные семена (2 стакана).

Взбейте 5 яиц с солью (1/2 ч.л.) и 1/2 стакана воды в глубокой миске.

Постепенно вмешайте измельчённые льняные семена, добавьте погашенную в уксусе соду.

Добавьте растопленное сливочное масло (1/3 стакана) и перемешайте до полной однородности.

По желанию добавьте сухофрукты, например, инжир.

Переложите в форму и выпекайте до полной готовности при температуре 175°С (около 45 минут)

Этот хлеб предпочитают адепты кето-диеты — рациона питания с пониженным содержанием углеводов. Есть много его разновидностей с разными наполнителями, а также дрожжевой и бездрожжевой варианты.

2 Банановый хлеб с грецкими орехами

Калорийность: около 347 ккал на 100 г бананового хлеба.

БЖУ-соотношение: белки — 6,7; жиры –24,1%; углеводы — 69,2%.

Очистите спелые бананы (2 шт) от кожуры и разомните вилкой или пюрируйте блендером до получения однородной массы.

Смешайте размягчённое сливочное масло (130 г) и сахарную пудру (110 г)

Продолжая вымешивать миксером, вбейте в тесто 2 яйца и понемногу — муку (190 г) и разрыхлитель (тесто должно стать гладким и однородным)

Соедините с бананоновым пюре и измельчёнными грецкими орехами

Выпекайте в форме для кекса в разогретой до 180°С духовке около 35 минут.

Готовый банановый хлеб извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Подавайте в качестве десерта или возьмите с собой, как питательный и вкусный ланч. Банановый хлеб долго не черствеет и хорошо переносит транспортировку.