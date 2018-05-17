12 самых полезных видов молока

СодержаниеЦельное молоко — только для животных?12 самых полезных видов молокаКоровьеКозьеЛосиноеБуйволиноеСоевоеКобыльеВерблюжьеМиндальноеКокосовоеОвсяноеРисовоеКонопляное

В нашей стране самым популярным видом является коровье молоко, но самки других животных дают не менее вкусное, полезное и даже в какой-то мере целебное молоко. А еще существуют растительные источники любимого всеми напитка. Какой у них вкус и правда ли то, что они являются лучшей альтернативой «неестественным» для человека животным продуктам?

Цельное молоко — только для животных?

О молоке животных можно написать многостраничный трактат, настолько этот продукт многогранный и интересный. В естественных условиях молоком вскармливают потомство, которое еще не может переваривать другие источники пищи. В составе питательной жидкости — все жизненно важные для нормального роста и развития вещества. Не удивительно, что человек также стал употреблять его в пищу.

В Российской Федерации наибольшим спросом пользуется коровье и козье молоко. Но настоящим гурманам можно попробовать и лосиное — его производят в Сумароковской лосиной ферме, которая находится в Костромской области.

Ассортимент молока в зарубежных странах отличается от того, к которому мы привыкли. Там употребляют в пищу ослиное, верблюжье, буйволиное и другие «необычные» виды молока.

Интересно, что помимо перечисленных вариантов, на пользу человеку также пойдет молоко китов и дельфинов. Питательная ценность молока животных, обитающих в воде, на порядок выше тех, которые обитают на суше!

А вы знали?

1 июня отмечают Всемирный день молока. В этом году его будут праздновать в 17-й раз. Цель торжества — популяризация молока и продуктов из него. Ведь для того, чтобы оставаться здоровым, крепким и энергичным, нужно употреблять не менее трех молочных продуктов в день — уверены ученые.

12 самых полезных видов молока Коровье

Является самым распространенным видом молока в мире. Одна чашка коровьего молока содержит 8 граммов белка, изобилует кальцием (30% суточной нормы), калием (10% дневной нормы) и достаточно редким витамином в пище — D (25% суточной нормы).

Существует мнение, что насыщенные жиры, присутствующие в составе данного вида молока, увеличивают вероятность заболеваний сердца. Однако мета-анализ 2017-го года на основе 29 исследований, опубликованных в European Journal of Epidemiology, показал, что насыщенные жиры, полученные из молочного жира, никак не связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

А вы знали?

В продаже можно встретить безлактозное коровье молоко. На его упаковке значится надпись LactoFree. Оно содержит те же питательные вещества, что и обычное коровье молоко, за исключением молочного сахара — лактозы, которую некоторые люди не усваивают.

Не так давно появился еще один вид молока — А 2. Чтобы понять, что это — нужно ознакомиться с теорией! Коровье молоко состоит из двух типов казеина — А 1 и А 2. Согласно последним исследованиям, А 1 может вызывать дискомфорт в кишечнике. В данном же молоке его нет, поэтому оно рекомендовано тем, кто хочет пить натуральный молочный продукт без «побочных эффектов».

Козье

Это молоко считается гипоаллергенным и рекомендовано к употреблению детям, пожилым людям, а также тем, кто перенес тяжелые заболевания и нуждается в скорейшем восстановлении сил. Частицы жира в данном продукте очень мелкие, благодаря чему молоко легче усваивается. Кальция в козьем молоке даже больше, чем в коровьем, а вот лактозы — напротив, меньше. В одной чашке молока — 9 г белка, 32% суточной нормы кальция, 14% — калия, 9% — витамина А и 5% — витамина С.

Лосиное

В СССР существовало семь ферм, на которых использовали лосей в качестве молочных животных. На текущий момент в РФ осталась только одна такая ферма. Причина, что держать лосей экономически нецелесообразно.

Лосиное молоко имеет вкус, идентичный коровьему, но оно более жирное и менее сладкое. Хорошо поддается заморозке, длительно сохраняя питательную ценность.

Буйволиное

Уникальный аюрведический продукт — масло гхи, которое считается на территории Индии рецептом «от всех болезней» — не что иное, как топленое масло из буйволиного молока. Оно долго не теряет полезных свойств и не портится. Буйволиное молоко не имеет запаха, насыщенное, сливочное. Не все знают, что весомую часть итальянских сыров производят именно из него. По вкусу оно напоминает коровьи сливки, но казеина (молочного белка) в нем гораздо меньше.

А вы знали?

Если коровье молоко содержит от 2 до 4% жира, то молоко буйволиц — целых 8%. По сути это не молоко, а маложирные сливки!

Соевое

По количеству белка соевое молоко не уступает коровьему, но в отличие от него, имеет меньшее содержание жира. Напиток имеет приятный ореховый вкус, достаточно густой, но в то же время диетический. В одной чашке молока всего 110 ккал и при этом — 8 г белка. Некоторые производители дополнительно обогащают соевое молоко витамином D и кальцием, информацию об этом нужно искать на упаковке. Помимо этого, соевое молоко является хорошим источником магния, марганца, селена и калия. Еще один плюс — бюджетная цена.

Кобылье

По сравнению с коровьим молоком, кобылье лучше усваивается, поскольку имеет более сбалансированный аминокислотный состав. Его внешний вид также отличается — это питательная смесь белого цвета с приятным голубоватым оттенком. Это молоко часто используют для приготовления кумыса — напитка с полезными свойствами. В данном молоке наполовину меньше жира и белка, чем в коровьем, но в полтора раза больше лактозы. Еще одна полезная его особенность — высокое содержание витамина С.

Верблюжье

Это привычный продукт для жителей Востока. В арабских странах оно входит в детское меню в учебных учреждениях и больницах, используется в кулинарии для изготовления десертов и кисломолочных продуктов. В этом молоке больше лактозы и аминокислот и меньше казеина, нежели в коровьем. По сравнению с последним, оно дольше остается свежим и не скисает. Его можно пить людям со склонностью к аллергии, однако вводить в рацион требуется осторожно, постепенно увеличивая объем напитка.

А вы знали?

Из верблюжьего молока готовят шубат — лакомство, по консистенции напоминающее сметану, которое подают в дополнение к мясным блюдам или используют для питья, разбавляя водой. Второй по известности продукт — легко усваиваемый кисломолочный напиток айран.

Миндальное

Этот продукт очень популярен на Западе. Проведенные там тесты показали, что многие люди предпочтут его обычному коровьему молоку. Готовят молоко путем замачивания орехов в воде и их последующей обработки. Но если 23 целых ореха дают 6 граммов белка, то чашка миндального молока обогатит организм всего одним граммом. При этом в ней только 30 ккал!

Миндальное молоко, как и многие другие растительные варианты, не может считаться достойной альтернативой коровьему. Ученые и врачи рекомендуют при его потреблении искать дополнительные источники кальция и витамина D, чтобы компенсировать дефицит. Однако некоторые производители самостоятельно решают эту проблему, дополняя молоко указанными добавками.

Кокосовое

Один из самых ароматных вариантов молока растительного происхождения! Имеет приятный сладковатый вкус, который делает кофе, чай и овсяные хлопья более вкусными и питательными. В 100 мл этого молока всего 0,2 г белка и 1,8 г жира. Кокосовое молоко может обогатить организм кальцием — 120 мг на 100 мл продукта. Помимо этого, в нем присутствуют витамины группы В, а также лауриновая кислота, которая известна своей способностью противостоять вирусам.

Овсяное

Данный напиток называется молоком лишь условно. Его часто употребляют вегетарианцы. Благо, готовится продукт очень просто: для этого овсяные хлопья заливаются водой в соотношении 3:1, после чего прорабатывают блендером. На выходе получается напиток с приятным сладковатым вкусом. В 100 мл напитка до 1 грамма белка и 120 мг кальция! Продукт не содержит насыщенных жиров, зато концентрация углеводов в нем гораздо выше, чем в коровьем молоке.

А вы знали?

Овсяное молоко обожают спортсмены, поскольку оно помогает наращивать мышечную массу, и худеющие, так как у него низкая калорийность. Но оно противопоказано тем, у кого непереносимость глютена.

Рисовое

Считается лучшим вариантом молока растительного происхождения для тех, кто склонен к аллергии. Его любят за мягкий вкус, однако для увеличения потребительского спроса, к нему часто добавляют дополнительную порцию углеводов — то есть сахар. Содержание белка в рисовом молоке — всего 1 г на чашку, при этом напиток не содержит глютен (в отличие от овсяного молока) и лактозу (в отличие от коровьего). В одной чашке — 2% суточной нормы витамина С, 1% — железа и 2% — кальция.

Конопляное

Этот продукт производят из семян конопли. Один стакан напитка даст организму рекордные 45% рекомендуемой суточной нормы кальция. Помимо этого, продукт содержит полезные для сердечно-сосудистой системы Омега-3 жирные кислоты, которые помогают держать кровяное давление в норме. В среднем в одном стакане конопляного молока 110 ккал. Но питательная ценность продукта у разных брендов может существенно отличаться, поскольку варьируются рецепты приготовления напитка. Для придания приятного аромата и характерного вкуса, многие производители сдабривают сырье подслащенным сиропом из коричневого риса.

Комментарий экспертаЛона Сандон, профессор, доцент кафедры лечебного питания

Растительные виды молока могут играть определенную роль в питании людей с непереносимостью лактозы. Однако с точки зрения пищевой ценности, они значительно уступают коровьему молоку и не могут считать здоровой альтернативой, что бы ни говорили маркетологи, и как бы этого ни хотелось вегетарианцам.

Более того, активно распространяемые слухи относительно вреда коровьего молока, не получили подтверждения у ученых. Коровье молоко на сегодняшний день является оптимальным вариантом, особенно, если мы говорим о питании детей, которым для полноценного развития необходимы калории, качественный белок и жиры, кальций. Людям, которые не переносят лактозу, можно рекомендовать безлактозное коровье молоко.

Молоко — это традиционно продукт животного происхождения (коровье, козье, кобылье и т.п.), основные функции которого в животном мире — дать новорожденным детенышам в жидком виде все, что им необходимо для роста и здорового развития.

Существующие сегодня на рынке альтернативы молока — продукты растительного происхождения (например, миндальное, кокосовое, рисовое) — не являются молоком как таковым, и обладают абсолютно другими свойствами и характеристиками. Это просто продукт из другой пищевой линейки и сравнивать эти напитки с молоком некорректно, т.к. общего у этих напитков только жидкая консистенция и, возможно, цвет, и то не всегда.

Молоко животного происхождения — это ценный источник хорошо усвояемого белка, на 1 стакан (200 г) молока приходится около 7 г полноценного белка, в состав которого входят все незаменимые аминокислоты. Ореховое молоко (из миндаля, грецких орехов, кедровых, фундука и др.) может содержать также около 5-7 г белка на 1 стакан, но белок растительный неполноценный, в нем не присутствуют все незаменимые аминокислоты. Кокосовое молоко содержит еще меньше — всего 4,5 г белка на стакан, а молоко из злаковых (например, рисовое) — 0,2— 0,3 г на стакан.

В животном молоке содержатся также углеводы около 10 г на 1 стакан молока; в молоке ореховом 3-4 г углеводов на стакан, в кокосовом — около 12 г и в рисовом — около 24 г.

По содержанию жиров в данных продуктах также будет значительная разница. В одном стакане молока 1% жирности будет 2 г жира, в молоке традиционной 3,2% жирности — соответственно 6,4 г жира, в обезжиренном молоке — 0,2 г. В 1 стакане орехового молока будет 12-14 г жира, в стакане кокосового молока — 48 г жира, в 1 стакане рисового молока — 2,5 г жира.

Калорийность 1 стакана животного молока будет порядка 85-90 ккал, стакан молока обезжиренного 0,1% содержит всего 62 ккал. 1 стакан орехового молока будет давать 150-250 ккал, в зависимости от его вида, кокосовое молоко — 460 ккал, рисовое молоко —120 ккал.

Животное молоко является ценным источником кальция — около 250 мг на стакан, именно в молоке кальций находится в наилучшем сочетании с фосфором. Наличие витамина D и хорошо усвояемого полноценного белка позволяет кальцию из молока отлично усваиваться.

Таким образом, можно подвести итог: молоко животного происхождения дает полноценный белок, в отличие от продуктов растительного происхождения. Продукты из орехов содержат намного больше жиров и, соответственно, являются более калорийными, а продукты из злаковых (риса) содержат меньше жиров, но больше углеводов и практически не содержат белка. Источником доступного кальция является молоко животного происхождения.

Обычно, если человек не может употреблять молоко из-за непереносимости молочного сахара — лактозы, ему рекомендуют кисломолочные продукты, творог или сыр. Если у человека повышен холестерин, то ему просто рекомендуются обезжиренные молочные продукты. Если же у человека есть аллергическая реакция на молочный белок, только в этом случае молочные продукты исключаются полностью.

Дети, подростки, кормящие, беременные, а также пожилые в норме должны употреблять 3 порции молочных продуктов в день. Остальные группы населения 2 порции молочных продуктов в день.

Употребление растительных заменителей молочных продуктов — это дело вкуса. Эти напитки также могут присутствовать в вашем питании, но они не заменяют полезных свойств молока и молочных продуктов, которые должны быть в здоровом питании ежедневно.

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