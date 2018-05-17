Посмотрите, как изменилась техника для кухни

Одна из задач бытовой техники — помочь каждому из нас найти больше времени для себя и своей семьи. На выставке EuroCucina 2018 можно было своими глазами увидеть, как современные решения помогают семьям экономить время на кухне: от приготовления блюд до легкой очистки техники. Ниже поговорим подробнее о каждом из них на примере техники Whirlpool, Hotpoint и Indesit.

Все приборы для кухни Whirlpool из коллекции W Collection имеют функцию удаленного управления с помощью приложения 6th SENSE Live. А новинками Hotpoint можно удаленно управлять с помощью приложения Hotpoint Home Net. Что это дает? Прежде всего спокойствие и больше комфорта! Например, если вы забыли закрыть дверцу холодильника, прибор обязательно пришлет вам уведомление об этом на смартфон, стиральная машина оповестит о завершении цикла стирки, а духовка — о готовности ужина.

Например, духовыми шкафами Whirlpool из коллекции W Collection можно управлять при помощи голоса через приложение Google Assistant.

Как это работает? Одной голосовой командой можно изменить настройки духового шкафа: запустить кулинарную программу, «спросить», сколько осталось времени до готовности блюда, выключить прибор. Функция особенно полезна, когда у вас заняты руки во время приготовления еды или вы находитесь в другой части дома.

Что это значит? Например, вытяжка из коллекции W Collection, Whirpool, может распознать режим работы варочной панели и автоматически скорректировать текущие настройки очистки воздуха или отправить вам статус о работе прибора. Эта функция доступна как в приборах премиального, так и среднего сегмента.

Так, духовой шкаф компании Indesit оснащен функцией Turn & Cook: можно выбрать один из 80 рецептов и приготовить блюдо буквально одним нажатием кнопки. Более того, он подскажет, что вкусного и полезного можно приготовить из продуктов, которые есть у вас дома.

Как это устроено? Приложение уже доступно для скачивания как в AppleStore, так и в GooglePlay. После его установки вы просто наводите камеру смартфона на продукт, Turn & Cook автоматически распознает его и показывает подборку рецептов. Вам остается найти то, что вам по вкусу.

Индукционные варочные поверхности, микроволновые печи и духовые шкафы компании Hotpoint имеют функцию My Menu — электронного «ассистента», который помогает выбрать один из 63 рецептов и дает пошаговые инструкции по их исполнению. Подсказки и советы отражаются на удобном сенсорном дисплее. А еще варочные поверхности распознают посуду и температуру блюда, и плита автоматически корректирует настройки мощности.

И речь снова о приборах компании Whirlpool. Духовой шкаф и варочная панель из коллекции W Collection оснащены специальной функцией для составления меню. Как ей пользоваться? Вы просто указываете свои предпочтения в еде и выбираете подходящие рецепты из предложенного списка. Дальше приложение автоматически составляет список покупок и выводит на дисплей пошаговые инструкции по приготовлению блюда. Очень удобно!

На выставке EuroCucina 2018 бренд Hotpoint представил встраиваемый холодильник шириной всего 70 см, который обладает при этом вместимостью в 400 литров: еще одна находка для владельцев небольшой кухни!

Ширина новой посудомоечной машины Hotpoint всего 45 сантиметров. При этом прибор оснащен передовой технологией 3D ZoneWash и не уступает в эффективности более вместительным, полноразмерным моделям.

А новые встраиваемые микроволновые печи Whirlpool (W Collection) помогают готовить блюда как для ежедневного меню, так и для праздничного ужина. Причем делают это в два раза быстрее, чем обычные духовые шкафы.

Как это возможно? Модели имеют ультра-интуитивный интерфейс MySmartDisplay и поддерживают функцию удаленного управления — именно эти характеристики и позволяют вывести приготовление еды на новый уровень.

Так, каждый встраиваемый духовой шкаф Indesit Aria оснащен технологией Click & Clean, которая помогает без труда очистить устройство: внутреннее стекло прибора можно достать и вымыть в посудомоечной машине или под проточной водой. А специальное эмалированное покрытие внутренней поверхности шкафа можно чистить без химических средств: уборка шкафа становится быстрой, эффективной и экологичной.

Здесь же упомянем и про новые вертикальные и Т-образные вытяжки бренда Hotpoint. По словам производителей, они автоматически определяют уровень загрязнения воздуха и неприятные запахи на кухне и корректируют мощность работы.

Еще одна интересная новинка компании Indesit — узкая посудомоечная машина с технологией Push & Go: специальный цикл мойки тщательно очищает остатки еды без предварительного замачивания посуды и справляется с этим быстрее, чем при стандартном цикле в 85 минут. Одним словом, чем современнее и лучше ваша техника, тем меньше вы задумываетесь об уборке и тем более — тратите на нее свое время.

От редакции: возможности удаленного управления пока недоступны для продуктов на российском рынке — такие приборы появятся в течение ближайших нескольких лет.

На обложке: посудомоечная машина Whirlpool из премиальной линейки W Collection.