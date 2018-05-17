Удобрение из крапивы: как приготовить травяной настой

Выращивая на своём участке овощи, ягоды и фрукты, мы стараемся сделать их максимально полезными. Большое количество дачников полностью отказывается от «химии», предпочитая использовать для подкормок только органические удобрения.

Самые популярные — это перепревший навоз и компост, а также куриный помёт. Однако, даже если нет возможности обзавестись этими замечательными компонентами, есть способ изготовить отличное удобрение, которое подходит практически для любых культур.

Травяной настой

Речь идёт о травяном настое. Для него подойдут не все травы. Не стоит брать лебеду, пырей и мокрицу, так как они переносят грибные заболевания на своих корнях. Также не используем ботву томатов и огурцов — по той же причине, чтобы избежать распространения болезней.

Хорошо взять такие как мята или мелисса, календула, бархатцы, клевер, тысячелистник. Полынь, чистотел и хрен тоже подходят, но в небольших количествах. Перечисленные травы очень широко распространены, их можно найти и на своём участке, и в ближайшей лесополосе.

Однако самое лучшее растение для изготовления зелёного удобрения — это крапива. Важно, чтобы растения были без семян, иначе мы получим больше вреда, чем пользы.

Для приготовления потребуется неметаллическая ёмкость. Это может быть, например, пластиковое ведро или бочка.

Закладываем крапиву в бочку

Устанавливаем чистую бочку на солнечном месте или в теплице. Закладываем туда крапиву. На пятидесятилитровый бак потребуется примерно 1,5-2 ведра зелёного сырья. Другой ориентир — травы должно быть от одной трети до половины объёма бочки.

Заливаем ёмкость водой почти доверху и даём ей немного постоять — прогреться. После того, как температура воды достигнет +22…+25°С, добавляем туда 100 мл препарата «Байкал М1».

Добавляем Байкал М1 Следом заливаем небольшое количество «сладенького»: подойдут остатки неиспользованного прошлогоднего варенья или компота, причём желательно предварительно их немного сквасить. Всё хорошенько перемешиваем.

Через сутки можно увидеть, что процесс идёт вовсю. Нужно заметить, что использовать «Байкал» не обязательно, но без него запах от настоя в первое время будет очень сильным и едким. К тому же время изготовления удобрения увеличивается.

Процесс идёт

На 3 день травяной настой готов к применению. В лейку объёмом 10 л нужно влить 3 л удобрения и дополнить доверху водой. Таким раствором можно поливать любые овощные, ягодные или декоративные растения. Зелёное удобрение желательно использовать сразу, за 2-3 дня, поэтому впрок готовить его нет смысла.

Увидеть процесс изготовления травяного настоя из крапивы с «Байкалом М1», а также узнать, почему бочку с ним полезно держать в теплице, вы можете, посмотрев видеоролик. Его подготовила наш постоянный автор Татьяна (Тульская область).

Прочитать о других полезных свойствах крапивы вы можете в публикации Крапива — жгучая краса и польза.

А вы применяете зелёное удобрение на своём участке? Поделитесь своими секретами его изготовления в комментариях.