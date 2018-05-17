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В магазинах Красноярска продаю некачественные сосиски и мясо
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В магазинах Красноярска продаю некачественные сосиски и мясо 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В магазинах Красноярска продаю сплошной фальсификат. К такому выводу пришли эксперты ассоциации «Енисейский стандарт» после очередной проверки.
На этот раз внимание специалистов привлекли молочные сосиски и сливочное масло. Образцы для проверки были закуплены в крупных супермаркетах «О Кей», «Лента» и «Ашан». В итоге 100% молочных сосисок оказались фальсификатом. В них специалисты ЦСМ обнаружили ингредиенты, которые запрещены ГОСТом и не указаны на этикетке. Еще в двух образцах была занижена массовая доля белка.
«Не порадовало своим качеством и масло. Из шести образцов 4 опасны для здоровья. В них нашли бактерии группы кишечной палочки, а в трех — высокую бактериальную обсемененность, то есть там живут и размножаются бактерии, дрожжи и плесень», — отметили эксперты.
По мнению экспертов, в Красноярске есть магазины, где продают безопасные для здоровья продукты. И все принадлежат местным производителям, а значит и продукты в них местные. Список некачественных сосисок и масла можно посмотреть на сайте «Енисейского стандарта».
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