В магазинах Красноярска продаю некачественные сосиски и мясо

В магазинах Красноярска продаю сплошной фальсификат. К такому выводу пришли эксперты ассоциации «Енисейский стандарт» после очередной проверки.

На этот раз внимание специалистов привлекли молочные сосиски и сливочное масло. Образцы для проверки были закуплены в крупных супермаркетах «О Кей», «Лента» и «Ашан» . В итоге 100% молочных сосисок оказались фальсификатом. В них специалисты ЦСМ обнаружили ингредиенты, которые запрещены ГОСТом и не указаны на этикетке. Еще в двух образцах была занижена массовая доля белка.

«Не порадовало своим качеством и масло. Из шести образцов 4 опасны для здоровья. В них нашли бактерии группы кишечной палочки, а в трех — высокую бактериальную обсемененность, то есть там живут и размножаются бактерии, дрожжи и плесень», — отметили эксперты.

По мнению экспертов, в Красноярске есть магазины, где продают безопасные для здоровья продукты. И все принадлежат местным производителям, а значит и продукты в них местные. Список некачественных сосисок и масла можно посмотреть на сайте «Енисейского стандарта».