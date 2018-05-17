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В орловском магазине нашли бессрочные «свежие» продукты
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В орловском магазине нашли бессрочные «свежие» продукты 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Активисты общественной организации «Скорая Молодёжная Помощь» провели рейд по направлению «Стоп Просрочка» в магазине «Оптовичок», который находится на улице Старо-Московская. Полгода назад визит закончился потасовкой и вызовом полиции. Инцидент не повлиял на работу магазина.
Просрочка все равно остаётся на полках торгового зала. Были найдены продукты с истёкшим сроком годности: конфеты, майонез, печенье.
К этому списку можно добавить и другие скоропортящиеся товары (сыр, сосиски, мясо, рыбу и другие продукты), срок годности на которых не был указан, отметили в отчете активисты СМП. Персонал не смог сказать точную дату производства. «Мы работаем здесь и знаем, что товары свежие», — заявили сотрудники торговой точки.
Просроченные продукты активисты передали администрации магазина. О данных нарушениях сообщено в надзорные органы.
Сообщение В орловском магазине нашли бессрочные «свежие» продукты появились сначала на РИА 57.
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