В орловском магазине нашли бессрочные «свежие» продукты

Активисты общественной организации «Скорая Молодёжная Помощь» провели рейд по направлению «Стоп Просрочка» в магазине «Оптовичок», который находится на улице Старо-Московская. Полгода назад визит закончился потасовкой и вызовом полиции. Инцидент не повлиял на работу магазина.

Просрочка все равно остаётся на полках торгового зала. Были найдены продукты с истёкшим сроком годности: конфеты, майонез, печенье.

К этому списку можно добавить и другие скоропортящиеся товары (сыр, сосиски, мясо, рыбу и другие продукты), срок годности на которых не был указан, отметили в отчете активисты СМП. Персонал не смог сказать точную дату производства. «Мы работаем здесь и знаем, что товары свежие», — заявили сотрудники торговой точки.

Просроченные продукты активисты передали администрации магазина. О данных нарушениях сообщено в надзорные органы.