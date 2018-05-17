Народные рецепты с чесноком от разных болезней

В статье Чеснок: польза и вред для здоровья мы говорили о свойствах этой культуры, о том, какие болезни она может лечить и предупреждать, кому стоит воздержаться от ее употребления. А теперь вспомним рецепты. Самый простой, но эффективный — ежедневно есть чеснок. 2-3 дольки, съеденные в течение дня, избавят от бессонницы и головной боли, послужат средством для профилактики атеросклероза и авитаминоза, защитят от гриппа и простуды.

Самый простой рецепт &amp;amp;mdash; ежедневно есть чеснок

Многим знаком и другой простой способ использования чеснока: очищенные зубчики режут, раскладывают на блюдца и расставляют в комнатах — этот нехитрый прием помогает в пору эпидемии гриппа защитить домочадцев от болезни. Но есть рецепты и посложнее.

Чеснок с молоком и медом при упадке сил Чеснок с молоком и медом при упадке сил. Фото с сайта tvojajbolit.ru Разделить головку чеснока на дольки, очистить. Залить стаканом молока и варить на маленьком огне, пока чеснок не размягчится. Процедить, добавить столовую ложку меда, перемешать. Это средство используют, когда надо восстановить силы. Принимают 3 раза в день по 1 ст.ложке за полчаса до еды в течение 2-4 недель (в зависимости от состояния организма).

Растирание для больных суставов

Измельченный чеснок залить водкой и яблочным уксусом

Очистить 7-8 крупных зубков чеснока, измельчить. Добавить 100 мл качественной водки и 0,5 л яблочного уксуса, перемешать и хорошо укупорить. Настаивать 3 недели в прохладном темном месте, периодически встряхивая. Процедить. Полученный состав применяют для натирания больных суставов при артритах, артрозах и других заболеваниях опорно-двигательной системы.

Чеснок с лимоном и медом для профилактики атеросклероза

Чеснок с лимоном и медом для профилактики атеросклероза

Перемешать 100 г измельченного чеснока, 50 г меда и сок 6 лимонов. Укупорить, настаивать в холодном месте 5 дней. Принимать 3 раза в день по 1 ч.ложке за 20-30 минут до еды, пока не закончится приготовленное средство. Сделать перерыв на неделю, затем повторить курс.

Настойка чеснока

Чтобы приготовить настойку, нужен только чеснок и качественная водка

Готовится предельно просто: 300 г очищенного и измельченного чеснока сложить в бутылку из темного стекла (чеснок должен составлять примерно половину объема выбранной емкости), залить 0,5 л качественной водки, укупорить. Настаивать 10 дней в прохладном темном месте, процедить. Принимают 3 раза в день по 15-30 капель (в зависимости от заболевания) со стаканом молока, за 15-20 минут до еды. Курс — 1 месяц. Это средство считается эффективным при атеросклерозе, тромбофлебите, нарушении обмена веществ, дисбактериозе, болезнях суставов, нервных расстройствах, бессоннице и других заболеваниях. Принимают настойку для лечения и профилактики гипертонии, предупреждения рака и общего оздоровления организма. Хранить препарат следует в прохладном темном месте. Важно! При стенокардии и нефритах употребление настойки чеснока противопоказано. Также необходимо помнить, что превышение рекомендованных доз препарата чревато осложнениями.

Чесночная маска для волос

Сок чеснока и мед для укрепления волос

Сок чеснока хорошо укрепляет волосы. Для приготовления маски используют разные варианты смесей:

сок чеснока и мед, взятые в равных долях;

1 ст.ложка сока чеснока, 1 яичный желток (можно слегка разбавить водой);

по 1 ст.ложке соков чеснока, алоэ и лопуха, 1 яичный желток (для жирных волос).

Выбранные ингредиенты тщательно перемешать и нанести на кожу головы, втирая в корни волос. Накрыть волосы полиэтиленом и замотать голову полотенцем. Оставить маску на полчаса, смыть теплой водой (можно использовать мягкий шампунь), ополоснуть настоем крапивы. Для хорошего результата рекомендуется повторять процедуру каждые 2-3 дня в течение месяца.

Чесночное вино

Настоянный на чесноке Кагор укрепляет ослабленный организм

Измельчить 100 г чеснока, залить бутылкой Кагора, настаивать в темном месте 20 дней, регулярно встряхивая. Процедить. Принимать 3 раза в день по 1 ст.ложке за полчаса до еды. Чесночное вино укрепляет ослабленный организм, помогает восстановить здоровье после перенесенного инфаркта миокарда. Также оно считается полезным при атеросклерозе и сахарном диабете. Важно! Прежде чем использовать народные средства с чесноком для лечения любого недуга, посоветуйтесь с врачом. Самолечение может нанести вред вашему здоровью! Другие полезные рецепты с чесноком:

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