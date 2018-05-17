5 ресторанных блюд, которые можно приготовить дома

Невежливей того, чтобы интересоваться у официантов количеством оставляемых в заведении чаевых, могут быть разве что попытки проникнуть на кухню с целью выведать у шеф-повара рецепт его коронного блюда.

Благо современные ресторанные «рок-звезды» все меньше пекутся о тайне, предпочитая делать из своих лучших блюд отличную рекламу своему заведению. Расчет достаточно прост — пожелав приготовить что-то подобное дома, человек непременно расскажет восхищенным друзьям, кто был его заочным учителем и где подают данное блюдо. Вот и наводняют интернет и полки в книжных магазинах сборники рецептов «от того самого повара», где, правда, не всегда все правильно.

Мы же собрали для вас 5 отличных рецептов блюд, которые действительно подаются в известных ресторанах, а к их созданию причастны конкретные звездные шефы. Все они с нетерпением ждут, пока вы освоите их приготовление у себя дома.

— Жареная курица из Zuni Café —

Это блюдо авторства Джуди Роджерс попало в меню ресторана в Сан-Франциско почти три десятка лет назад и до сих пор пользуется бешеной популярностью. Пара советов, если жареная курица из Zuni Café вас заинтриговала настолько, что вы попытаетесь приготовить ее самостоятельно: выбирайте самую маленькую тушку птицы и оставляйте натертое солью и перцем мясо мариноваться на ночь.

steaklovers.ru

Куриная тушка весом около 1-1,2 кг — 1 шт

Тимьян — 4 веточки

Чеснок — 4 зубчика (очистить и измельчить)

Морская соль — 2 ч.л.

Свежемолотый перец — по вкусу

Листья салата или другая зелень — для сервировки

Сухари — для сервировки Ингредиенты:

Приготовление:

Разделать тушку птицы и аккуратно отделить кожу от поверхности грудки и окорочков. Ровным слоем распределить под кожей тимьян и чеснок, а сверху посыпать солью и перцем. Накрыть крышкой и оставить в холодильнике на сутки.

Разогреть духовку до 250°C, раскалить в ней сковороду в течение 5 минут. Поместить в нее курицу грудкой вверх и запекать 30 минут, затем перевернуть и подождать еще 15 минут. Готовность проверить простым проколом бедра, из которого должен политься прозрачный сок без следов крови.

Переложить цыпленка на доску и дать отдохнуть мясу еще 10 минут.

Сервировать салат с сухарями (или другой гарнир) на тарелке, а сверху выложить курицу и полить соком из сковороды.

— Копченая пицца с лососем из Spago —

Данная деликатесная пицца появилась в ресторане шеф-повара Вольфганга Пака в 1982 году, мгновенно став сенсацией в Беверли-Хиллз, а все потому, что здесь ее перед подачей украшают парой ложек черной икры. Она даже входит в меню вечеринок, проходящих после вручения премии «Оскар»!

steaklovers.ru

Сухие дрожжи — 1 пакетик

Мед — 1 ч.л.

Теплая вода — 1 чашка

Мука — 3 чашки

Соль — 1 ч.л.

Оливковое масло — 1 ст.л. + еще для смазывания Ингредиенты:

Копченый лосось — 500 гр (тонко нарезать)

Оливковое масло — ¼ чашки

Красный лук -1 шт (нарезать соломкой)

Свежий укроп — ¼ пучка (измельчить) + 4 веточки для гарнира Сметана — 1 чашка

Свежемолотый перец — по вкусу Начинка:

Приготовление:

В миске смешать дрожжи, мед и ¼ чашки теплой воды. Добавить к муке соль, масло, дрожжевую смесь и остатки воды, после чего замесить до однородной упругой консистенции.

Накрыть полотенцем и дать подняться в теплом месте в течение 30 минут. Разделить поднявшееся тесто на 4 одинаковых куска, скатать из каждого гладкий шар на ровной поверхности, накрыть полотенцем и дать отдохнуть еще 15-20 минут. Поочередно опустить каждый шар в муку и раскатать на присыпанной мукой поверхности до аккуратных 20-сантиметровых кругов.

Прогреть духовку со специальным камнем для пиццы в течение 30 минут при температуре 265 °C. За это время смазать поверхность лепешек оливковым маслом при помощи кисточки и посыпать красным луком. Поочередно помещать каждую лепешку на камень в духовке и выпекать 8-12 минут до появления золотистого оттенка.

Смешать укроп со сметаной и перцем по вкусу. Намазать смесь сверху на лепешку, а затем равномерно выложить тонко нарезанный лосось. Разрезать пиццу на равные куски и подавать к столу, по возможности украсив небольшим количеством черной икры.

— Свиная грудинка в булочке от Momofuku —

И только пусть кто-то попробует вам сказать, что ваши «бургеры» какие-то странные! Смело тычьте нахалу в лицо этим рецептом от шеф-повара Дэвида Чанга из Momofuku.

steaklovers.ru

Свинина — 1 кг

Маринованная морковь — 150 гр

Красный перец — 5 гр

Чеснок — 5 зубчиков

Анис — 5 звезд

Имбирь — 5 ломтиков

Белый перец — 15 шт

Соевый соус — 4 ст.л. + 2 ст.л.

Сахар — 4 ст.л. + 2 ст.л.

Кукурузная мука — 1 ст.л. (смещать с ¼ чашки воды)

Огурец — ½ шт (тонко нарезать)

Поджаренный арахис — 30 гр (мелко нарезать)

Листья кориандра — 1 горсть Ингредиенты:

Вода — 200 мл

Сухие дрожжи — 7 гр

Мука — 300 гр

Порошок сухого молока — 10 гр

Сахарная пудра — 4 ст.л.

Соль — 1 щепотка

Сода — ½ ч.л. Тесто:

Приготовление:

Мясо положить в кастрюлю кожей вверх и залить двумя литрами воды так, чтобы она на 2-3 сантиметра закрывала кусок. Довести до кипения на сильном огне и удалить то, что выделилось из мяса на поверхность.

Вновь довести до кипения; добавить чеснок, имбирь, красный перец, соевый соус и сахар; оставить тушиться на 1,5 часа, после чего отложить мясо на тарелку и дать ему остыть. 250 мл бульона слить для приготовления сладкого соуса в маленькую кастрюлю, куда добавить по 2 ст.л. соевого соуса и сахара, а затем довести до кипения. Выпарить около половины объема воды, размешать в оставшемся смесь из кукурузной муки, снять с огня и отложить в сторону.

Свинину нарезать на 5-7-сантиметровые ломтики и снова отложить.

Для приготовления теста смешать дрожжи с водой и подождать 10 минут. Добавить остальные сухие ингредиенты и замесить до однородной консистенции. Переложить тесто в смазанную маслом емкость, накрыть пищевой пленкой и дать настояться в течение 1 часа.

Удалить из теста воздух. На посыпанной мукой поверхности разделить тесто на 12 равных частей, обвалять их в муке и скатать шарики весом около 40 грамм каждый. Поместить их на противне с бумагой для запекания, накрыть полотенцем и оставить еще на 30 минут.

Раскатать каждый шар в прямоугольник 8х15 см, сформировать из него подобие питы, поместив в центр сложенную в несколько раз и смоченную в масле бумагу для выпечки, а затем «сложив» тесто наподобие книги. Повторить со всеми кусками и снова дать отдохнуть им еще 30 минут.

Готовить булочки в нагретой пароварке небольшими партиями по 2 штуки в течение 10-15 минут. Вынуть бумагу из центра каждой булочки. На ее место поместить ломтик огурца, нарезанную маринованную морковь, ломтики свинины и кориандр.

Полить по вкусу сладким соусом, по желанию добавить любой острый соус и посыпать сверху арахисом перед подачей.

— Мисо треска от Nobu —

Секрет приготовления знаменитого блюда из ресторана Нобуюки Матсухиса достаточно прост — всего-то три дня маринования в особом соусе. Читайте далее и ничего не пропускайте!

steaklovers.ru

Сакэ — ¼ чашки

Мирин — ¼ чашки

Белая мисо паста — 4 ст.л.

Сахар — 3 ст.л.

Филе черной трески — 4 шт (по 200 гр каждая) Ингредиенты:

Приготовление:

Не менее чем за 3 дня до приготовления трески замариновать рыбу.

Для маринада вскипятить сакэ и мирин, добавить мисо пасту и размешать.

Снова довести до кипения и всыпать сахар, непрерывно размешивая, а затем охладить.

Насухо промокнуть филе трески бумажным полотенцем, смазать каждый кусок толстым слоем маринада и поместить в миску, накрытую пищевой пленкой.

Оставить в холодильнике на 2-3 дня. В процессе непосредственно приготовления трески разогреть духовку до 200 °C. Прокалить на огне сковороду, на которой будет производиться жарка.

Убрать излишек маринада с рыбы, но не удалять его полностью, смазать сковороду маслом и поместить филе кожей вверх.

Обжаривать около 3 минут, перевернуть и подержать на огне еще столько же.

Перенести сковороду в духовку и выпекать еще около 5-10 минут до полного приготовления.

— Говядина от Slanted Door —

На закупку говядины для блюда, которое в этом знаменитом заведении Сан-Франциско называется Shaking beef, у шеф-повара Чарльза Фэна в год уходит порядка 380 000 долларов. Огромная популярность обусловлена потрясающим вкусом, который в простое вьетнамское блюдо добавляют только лучшие из доступных продукты.

steaklovers.ru

Филе миньон — ½ кг (нарезать на небольшие куски)

Сахар — 3 ½ ст.л.

Рапсовое масло — 1/3 чашки + 1 ст.л.

Азиатский рыбный соус — 3 ст.л.

Светлый соевый соус — 3 ст.л.

Белый уксус — 2 ст.л.

Рисовое вино — 1 ч.л.

Зеленый лук — 6 стручков (нарезать)

Красный лук — 1 шт (тонко нарезать)

Чеснок -3 зубчика (измельчить)

Сливочное малсо -1 ст.л.

Кресс-салат и лайм — для сервировки

Кошерная соль, свежемолотый перец — по вкусу Ингредиенты:

Приготовление:

В миске смешать мясо с ½ ст.л. сахара, 1 ст.л. масла и 1 ч.л. соли и перца. Дать настояться около 1 часа.

В другой миске взбить 3 ст.л. сахара, соевый соус, рыбный соус, уксус и рисовое вино, если решите использовать его.

Сильно нагреть большую сковороду и вылить на поверхность 1/3 чашки масла, положить следом мясо и жарить на сильном огне около минуты.

Перевернуть каждый кусок и жарить еще около минуты, затем слить почти все масло, оставив внутри около 1 ст.л. Добавить в сковороду зеленый и красный лук, чеснок, соевую смесь и довести до кипения, встряхивая, чтобы покрыть полностью мясо.

Положить 1 ст.л. сливочного масла внутрь, накрыть крышкой и дождаться пока растает.

На тарелках сервировать кресс-салат, сверху выложить мясо и спрыснуть соком лайма перед подачей.