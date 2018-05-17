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Картофель, куриные яйца и сливочное масло стали ещё доступнее для нижегородцев
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Картофель, куриные яйца и сливочное масло стали ещё доступнее для нижегородцев 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Картофель, куриные яйца и сливочное масло подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 7 по 14 мая 2018 года в регионе на 5,6% снизилась средняя цена на картофель (с 28,4 до 26,8 рублей за кг), на 1,7% подешевели куриные яйца (с 53,5 до 52,6 рублей за десяток), на 0,4% — сливочное масло (с 491,8 до 489,8 рублей за кг).
Кроме того, по данным Нижегородстата, с 7 мая в области снизились средние цены на молоко, хлеб и рис.
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