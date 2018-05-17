Клюквенная диета

Клюква содержит очень мало калорий, но при этом много питательных веществ, что делает ее отличным вспомогательным средством для похудения. Практически все диеты обделяют организм питательными веществами, что становится причиной плохого самочувствия и упадка сил. Употребление клюквы компенсирует недостаток витаминов А, В, С и К, железа, меди, марганца, йода, калия, кальция и фосфора.

Употреблять клюкву можно в любом виде, она не станет менее полезной после заморозки или высушивания. Клюквенный сок по своему действию приравнивается к лекарственным средствам, он оказывает противомикробное, ранозаживляющее действие, обладает свойством сбивать повышенную температуру. Употребление клюквенного сока выравнивает кислотность желудочного сока до нормального уровня, чем способствует улучшению пищеварения. Для похудения важна не только нормализация пищеварения, но и качественное выведение шлаков, продуктов распада жировых тканей. Клюква очищает организм и ускоряет обмен веществ, это мощный катализатор для избавления от лишнего веса.

Клюквенная диета может быть построена на основе любой системы питания, главный принцип заключается в употреблении половины стакана ягод или сока клюквы перед каждым приемом пищи. Первый стакан клюквенного сока нужно выпивать еще до завтрака, так как сок очень концентрирован, его в равных долях разводят с водой. Такая система питания для похудения не может нанести вреда для здоровья, единственным противопоказанием является аллергия на клюкву и серьезные болезни печени.

Клюквенная диета соблюдается курсами, продолжительность периода приема зависит от количества лишних килограммов.

Важно понимать, что клюква является не основным средством для похудения, помощью в очищении организма и наполнении него запасами питательных веществ. Если придерживаться диетического питания, то есть отказаться от высококалорийных продуктов, наполнить свой рацион белками, свежими овощами и фруктами, то с помощью клюквы можно избавиться от 2-4 кг в неделю. Ускорению процесса похудения способствует дробное питания, в день нужно проводить как минимум три основных приема пищи и два перекуса, а также дополнительный прием половины стакана клюквенного сока перед сном.

Преимущество клюквенной диеты перед монодиетами заключается в том, что она не ограничивает организм в поступлении питательных веществ и не вызывает проблемы со здоровьем. Основой питания могут являться любые полезные продукты с низким содержанием калорий, что позволяет построить меню на свой вкус.

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