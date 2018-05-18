«Поэтому и мужья сбегают»: холодильник Ирины Безруковой удивил отсутствием сытной еды

Советская и российская артистка Ирина Безрукова открыла дверцу своего холодильника, показав, чем питается дома. К немалому разочарованию зрителей, звездные полки актрисы были завалены различными перекусами и полностью удивили отсутствием простой и сытной еды.

Ведущий программы «Контрольная закупка» Антон Привольнов пришел в гости к известной актрисе Ирине Безруковой, чтобы рассказать всем, что хранится в ее холодильник, а заодно и раскрыть секрет ее стройной фигуры и всегда хорошего настроения. Хозяйка радушно встретила съемочную группу и открыла всему миру дверцы главного кухонного агрегата, поделившись своим рационом с поклонниками. Обилие шоколада, орехов, батончиков для перекуса удивило зрителей, которые надеялись обнаружить котлеты, картошку и прочую сытную еду. Более того, отдельное место на полке холодильника отведено под маски, кремы, добавки витаминные, мицеллярную воду. К тому же на полках Антон нашел такие редкие продукты, как масло какао, хитрый напиток из лимона, меда и сока имбиря, а также ароматную клубнику в середине мая.

Впрочем, стоит отметить, что в морозильнике был обнаружен кусок сала, которым Безрукова готова встретить гостей, если они нагрянут. «После встречи стал её пламенным поклонником. Хорошая она. И питается правильно. Хотя… Авторский попкорн с шоколадом у нее в холодильнике я нашёл, и еще массу всего очень экзотического», — высказал свою точку зрения Антон Привольнов. И хотя телеведущий, изучив содержимое холодильника, охарактеризовал Ирину Безрукову, как человека, который умеет радоваться жизни и получать удовольствие, поклонники были смущены подобным набором продуктов.

По мнению почитателей, содержание холодильника и в самом деле интересное и необычное, однако на одних перекусах долго не протянешь. И хотя звезда акцентировала внимание, что всегда готовит на один раз, отсутствие овощей и хотя-бы каких-то запасов сытной еды смутили публику сети. «Поэтому и мужья сбегают. Она что, только этим питается? Антон, вас супруга тоже таким кормит?» «Отличное содержание холодильника. Никаких колбас, фаст фуда и т.п. Но ведь мясо вы едите?» «Ваш холодильник — мечта любой одинокой женщины» «У вас очень вкусный холодильник, но еды там мало»

Впрочем, кто знает, быть может именно благодаря такому питанию 53-летняя актриса до сих пор удивляет зрителей своим молодым и цветущим видом, и нам всем стоит баловать себя клубникой, есть много орехов и делать смузи с использованием масла какао.