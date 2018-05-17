Факты о еде, в которые сложно поверить

Сколько раз в день вы едите? Как вы составляете своё меню? Знаете ли вы состав продуктов, которые покупаете? Кажется, самое время рассказать кое-то новенькое о том, что ежедневно оказывается у нас на столе.

1. Дырочки в крекерах делают не ради красоты. Это необходимо, чтобы в процессе выпечки из теста вышел воздух, только так крекеры получатся тонкими и хрустящими.

2. Самая дорогая пицца стоит 2 700 долларов. Эта пицца имеет стандартный размер, а цена обусловлена начинкой: её делают из трюфелей, чёрной икры, дорогого сыра с плесенью и покрывают тонким слоем съедобного золота.

3. Натуральный мёд не имеет срока хранения.

4. Красный, жёлтый, оранжевый и зелёный перец — это совершенно одинаковый перец, но в разных стадиях зрелости.

5. Бананы обожают не только люди, но и комары. Насекомые слетают на запах банана, а если вы недавно лакомились плодом, то будете весьма привлекательной жертвой для них.

6. Китайские печеньки с предсказаниями никакого отношения к Китаю не имеют. Их придумали жившие в США выходцы из Японии.

7. В кетчупе почти никогда не бывает помидоров. Этот соус делают из яблочного пюре с загустителями, ароматическими добавками и специям.