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Факты о еде, в которые сложно поверить
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Факты о еде, в которые сложно поверить 

Рамблер 18 минут назад
Сколько раз в день вы едите? Как вы составляете своё меню? Знаете ли вы состав продуктов, которые покупаете? Кажется, самое время рассказать кое-то новенькое о том, что ежедневно оказывается у нас на столе.
1. Дырочки в крекерах делают не ради красоты. Это необходимо, чтобы в процессе выпечки из теста вышел воздух, только так крекеры получатся тонкими и хрустящими.
2. Самая дорогая пицца стоит 2 700 долларов. Эта пицца имеет стандартный размер, а цена обусловлена начинкой: её делают из трюфелей, чёрной икры, дорогого сыра с плесенью и покрывают тонким слоем съедобного золота.
3. Натуральный мёд не имеет срока хранения.
4. Красный, жёлтый, оранжевый и зелёный перец — это совершенно одинаковый перец, но в разных стадиях зрелости.
5. Бананы обожают не только люди, но и комары. Насекомые слетают на запах банана, а если вы недавно лакомились плодом, то будете весьма привлекательной жертвой для них.
6. Китайские печеньки с предсказаниями никакого отношения к Китаю не имеют. Их придумали жившие в США выходцы из Японии.
7. В кетчупе почти никогда не бывает помидоров. Этот соус делают из яблочного пюре с загустителями, ароматическими добавками и специям.
Женский форум
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