Калории от газировки опасней, чем от картофеля и хлеба

Не следует думать, что все калории являются одинаковыми. Подслащенные напитки при одинаковом количестве калорий в них вызывают большую прибавку веса и даже увеличивают риск разного рода болезней, чем хлеб или картошка. Кто из нас не слышал в детстве популярный вопрос-загадку о том, что тяжелее — тонна сена или тонна железа. Это загадка должна научить детей тому, что вне зависимости от внешнего вида того или иного продукта, его вес является универсальной мерой оценки. Однако того же самого нельзя сказать про калории. Существует распространенная точка зрения о том, что 2 000 калорий в сутки, которые рекомендуются взрослому человеку, дают ему право употреблять абсолютно любые продукты питания. Если он наберёт эти 2 000 с помощью трех кусков торта (и ничего больше не съест за весь день), то для его фигуры это будет ничуть не более опасным, чем равномерное употребление риса или овощей в течение всего дня. Главное — не превышать указанное количество калорий. Однако авторитетное исследование американских ученых показало, что в сладких напитках вроде газировки содержатся более опасные для нашего здоровья и талии калории, чем в некоторых других продуктах питания, содержащих такое же их количество. Тот же самый объем калорий, который мы можем найти в банке с газировкой, вызывает большее количество лишнего веса, чем аналогичное количество калорий от картошки или хлеба. Дело в том, что помимо просто калорий эти продукты содержат гораздо больше питательных волокон, витаминов и калия, что влияет на процессы пищеварения. В результате, газировка не только способствует прибавке лишнего веса, но и увеличивает риск развития ряда болезней, которые могут появится в случае нехватки волокон, витаминов и минералов в организме. Также исследование показало, что далеко не все типы жира и сахара являются одинаковыми, и всё зависит от тех продуктов, которыми мы питаемся. Тот же самый объем полиненасыщенных и насыщенных жиров по-разному воздействует на наше здоровье. Насыщенные жиры увеличивают риск сердечно-сосудистых болезней, а полиненасыщенные снижают показатели холестерина. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)