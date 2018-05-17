Ещё
«Исключить из рациона»: медики назвали главную опасность грибов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Исключить из рациона»: медики назвали главную опасность грибов 

Ридус 2 часа назад
С древних времен знахари использовали грибы для приготовления лечебных отваров, и это неслучайно, так как грибы богаты белком, в них нет жиров, но есть много витаминов и полезных микроэлементов.
Несмотря на большой список полезных свойств, медики не рекомендуют включать грибы в постоянный рацион. Давайте разбираться почему.
Грибы противопоказаны страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а здоровым рекомендуется ограничивать употребление грибов, не более 50−100 граммов в день, рассказал главный врач клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи доктор медицинских наук Зайнудин Зайнудинов.
Дело в том, что грибы содержат хитин, из-за которого этот продукт плохо усваивается организмом. Попадая в желудок, хитин создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, особенно на слизистую желудка и поджелудочную железу.
К тому же из-за особенностей клеточного строения грибов организм человека способен усвоить всего треть содержащегося в них белка, отмечают ученые.
Врачи не рекомендуют употреблять грибы ежедневно, тем более не следовать «грибным диетам», которые практически исключают жиры из рациона. Немного грибов в супе или в мясных блюдах допустимо, но не стоит вносить грибы в ежедневный рацион.
Мы знаем, что грибы питаются органикой, добытой из окружающей среды, поэтому очень важно, в каких условиях они росли.
Питается гриб всей поверхностью мицелия, и то, что было в почве на площади в сотни квадратных метров, концентрируется в плодовых телах. И порой это весьма вредные вещества, отмечают специалисты.
Например, грибы легко впитывают в себя ртуть, свинец, медь и пестициды, опасные для здоровья человека. Многие исследования показывали, что иногда в грибах содержится намного больше тяжелых металлов, чем в почве, на которой они растут.
Ртуть чаще всего обнаруживают в белых грибах, а медь — в черных груздях. Поэтому не стоит покупать продукты у сомнительных продавцов, которые могли собрать грибы вблизи трассы. Роспотребнадзор советует собирает грибы не ближе 500 метров от небольших автомобильных дорог, а также на расстоянии от тысячи метров от крупных магистралей.
Наиболее безопасными грибами считаются те, что растут не на земле. Например, опята, растущие на дереве гораздо полезнее грунтовых.
Ридус: последние новости
«Овуляшка» герцогиня Кембриджская родила третьего ребенка 19 бытовых мелочей, способных взбесить кого угодно Хабенский рассказал о «большой ошибке» в лечении больной раком жены
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Волочковой заподозрили нимфоманию136
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке65
Семенович встала в «неудачную» позу16
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»3
Американка облегчила невестам страдания в туалете8
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
00:32
У Волочковой заподозрили нимфоманию
Звёзды
00:13
Стефания Маликова показала фото с подросшим братом
Звёзды
00:15
Алеся Кафельникова удивила своим бюстом
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение