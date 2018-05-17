«Исключить из рациона»: медики назвали главную опасность грибов

С древних времен знахари использовали грибы для приготовления лечебных отваров, и это неслучайно, так как грибы богаты белком, в них нет жиров, но есть много витаминов и полезных микроэлементов.

Несмотря на большой список полезных свойств, медики не рекомендуют включать грибы в постоянный рацион. Давайте разбираться почему.

Грибы противопоказаны страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а здоровым рекомендуется ограничивать употребление грибов, не более 50−100 граммов в день, рассказал главный врач клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи доктор медицинских наук Зайнудин Зайнудинов.

Дело в том, что грибы содержат хитин, из-за которого этот продукт плохо усваивается организмом. Попадая в желудок, хитин создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, особенно на слизистую желудка и поджелудочную железу.

К тому же из-за особенностей клеточного строения грибов организм человека способен усвоить всего треть содержащегося в них белка, отмечают ученые.

Врачи не рекомендуют употреблять грибы ежедневно, тем более не следовать «грибным диетам», которые практически исключают жиры из рациона. Немного грибов в супе или в мясных блюдах допустимо, но не стоит вносить грибы в ежедневный рацион.

Мы знаем, что грибы питаются органикой, добытой из окружающей среды, поэтому очень важно, в каких условиях они росли.

Питается гриб всей поверхностью мицелия, и то, что было в почве на площади в сотни квадратных метров, концентрируется в плодовых телах. И порой это весьма вредные вещества, отмечают специалисты.

Например, грибы легко впитывают в себя ртуть, свинец, медь и пестициды, опасные для здоровья человека. Многие исследования показывали, что иногда в грибах содержится намного больше тяжелых металлов, чем в почве, на которой они растут.

Ртуть чаще всего обнаруживают в белых грибах, а медь — в черных груздях. Поэтому не стоит покупать продукты у сомнительных продавцов, которые могли собрать грибы вблизи трассы. Роспотребнадзор советует собирает грибы не ближе 500 метров от небольших автомобильных дорог, а также на расстоянии от тысячи метров от крупных магистралей.

Наиболее безопасными грибами считаются те, что растут не на земле. Например, опята, растущие на дереве гораздо полезнее грунтовых.