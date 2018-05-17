«Шведский стол», бар и деликатесы: что выбрать и что пропустить

Существует реальная проблема разумного выбора, когда сталкиваетесь с относительно бесконечным набором люд. Но можно всё выбрать правильно, если знать, какие варианты являются лучшими.

Вот несколько указаний пол поводу того, как сделать лучший выбор из множества предлагаемых вариантов, а также несколько указаний по поводу ленчей, покупаемых в гастрономических отделах.

Рецепты и размеры порций различаются, так что количество калорий колеблется и оценивается приблизительно для многих пунктов этого раздела.

Завтрак — «шведский стол»

Допустимые калории

Фруктовый салат (приблизительно 1 чашка) 75-150.

Сваренное вкрутую яйцо 75.

Омлет из яичных белков с добавлением 1-3 овоща 100-175.

Хлопья с половинкой чашки обезжиренного молока 120-150.

Овсянка (1 чашка) 100-150.

Бекон (2 полоски, жареные на сковородке) 70-82.

Йогурт (1 чашка, идеально — лёгкий или обезжиренный) 60-150.

2 яйца — пашот 150.

Яичница — болтунья (примерно 2 яйца) 150-200.

Тост из цельнозернового хлеба с джемом 100-150.

Недопустимые калории

Бисквит (большой, без масла) 300.

Маффины (большие, 120-150г) 300-500.

Лепёшки 450-500.

Большой бублик с обычными взбитыми сливками 550.

Блинчики (4 штуки) с сиропом (1 чашка) 870.

Бельгийские вафли с фруктом и взбитыми сливками 900.

Ленч и блюда из гастронома

Допустимые калории

Четверть контейнера маложирного салата 140.

Четверть контейнера маложирного салата с курицей 200.

100 грамм индейки фруктовый салат 180-220.

Овощной сэндвич на цельнозерновом хлебе 170-200.

Индейка на цельнозерновом хлебе с латуком и помидорами (100 грамм индейки) 240-280.

Куриная грудка с тем же составом 240-300.

Ветчина с вышеперечисленным составом 260-340.

Примечание:

Сумма калорий не включает приправы; всегда выбирайте обычную горчицу.

Маложирный салат с курицей и тунцом заправлен маложирным майонезом.

Куриный суп — лапша (тарелка) 80.

Томатный овощной суп (тарелка) 90.

Примечание: сумма калорий в супе различается в зависимости от размера. Куриный суп — лапша обычно считается как сочный углевод за этот день. Если в супе есть бобы или чечевица, то считается как протеин, сочный углевод не употребляется. Тем, кто чувствителен к соли, следует избегать варианта с супом.

Недопустимые калории

Болонская колбаса в рулете из простой лепёшки 610-670.

Салями в рулете 570-650.

Сыр в рулете 670-720.

Салат с тунцом (с обычным майонезом) в рулете 570-670.

Суп с брокколи с чеддером (1 чашка) 350-400.

Гороховый суп с ветчиной (1 чашка) 350.

Креветочный биск (густой суп, 1 чашка) 300.

Примечания:

Простая лепёшка насчитывает 310 калорий.

Сумма калорий не включает приправы, овощи или сыр.

Блюда для вечеринок с коктейлями

Допустимые калории

Суши (1 кусочек ролла) 30-40 «Коктейль» из креветок 20-25 Овощи с сальсой (10 ломтиков овощей плюс

2 столовые ложки сальсы) 50 Икра осетровая (30 грамм) 75 Мини — отбивная из молодого барашка, зажаренная на гриле 80 Недопустимые

Яичный ролл (жареный в масле, свинина, 1 яичный ролл) 240 Инжир в беконе (4 кусочка) 280 Мини — пицца (5 маленьких) 260-300 Эта шпаргалка с подсчётом калорий очень пригодится для тех, кто постоянно сидит на диете. Кто хочет остаться в прекрасной форме всегда.

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