«Шведский стол», бар и деликатесы: что выбрать и что пропустить 

Существует реальная проблема разумного выбора, когда сталкиваетесь с относительно бесконечным набором люд. Но можно всё выбрать правильно, если знать, какие варианты являются лучшими.
Вот несколько указаний пол поводу того, как сделать лучший выбор из множества предлагаемых вариантов, а также несколько указаний по поводу ленчей, покупаемых в гастрономических отделах.
Рецепты и размеры порций различаются, так что количество калорий колеблется и оценивается приблизительно для многих пунктов этого раздела.
Завтрак — «шведский стол»
Допустимые калории
Фруктовый салат (приблизительно 1 чашка) 75-150.
Сваренное вкрутую яйцо 75.
Омлет из яичных белков с добавлением 1-3 овоща 100-175.
Хлопья с половинкой чашки обезжиренного молока 120-150.
Овсянка (1 чашка) 100-150.
Бекон (2 полоски, жареные на сковородке) 70-82.
Йогурт (1 чашка, идеально — лёгкий или обезжиренный) 60-150.
2 яйца — пашот 150.
Яичница — болтунья (примерно 2 яйца) 150-200.
Тост из цельнозернового хлеба с джемом 100-150.
Недопустимые калории
Бисквит (большой, без масла) 300.
Маффины (большие, 120-150г) 300-500.
Лепёшки 450-500.
Большой бублик с обычными взбитыми сливками 550.
Блинчики (4 штуки) с сиропом (1 чашка) 870.
Бельгийские вафли с фруктом и взбитыми сливками 900.
Ленч и блюда из гастронома
Допустимые калории
Четверть контейнера маложирного салата 140.
Четверть контейнера маложирного салата с курицей 200.
100 грамм индейки фруктовый салат 180-220.
Овощной сэндвич на цельнозерновом хлебе 170-200.
Индейка на цельнозерновом хлебе с латуком и помидорами (100 грамм индейки) 240-280.
Куриная грудка с тем же составом 240-300.
Ветчина с вышеперечисленным составом 260-340.
Примечание:
Сумма калорий не включает приправы; всегда выбирайте обычную горчицу.
Маложирный салат с курицей и тунцом заправлен маложирным майонезом.
Куриный суп — лапша (тарелка) 80.
Томатный овощной суп (тарелка) 90.
Примечание: сумма калорий в супе различается в зависимости от размера. Куриный суп — лапша обычно считается как сочный углевод за этот день. Если в супе есть бобы или чечевица, то считается как протеин, сочный углевод не употребляется. Тем, кто чувствителен к соли, следует избегать варианта с супом.
Недопустимые калории
Болонская колбаса в рулете из простой лепёшки 610-670.
Салями в рулете 570-650.
Сыр в рулете 670-720.
Салат с тунцом (с обычным майонезом) в рулете 570-670.
Суп с брокколи с чеддером (1 чашка) 350-400.
Гороховый суп с ветчиной (1 чашка) 350.
Креветочный биск (густой суп, 1 чашка) 300.
Примечания:
Простая лепёшка насчитывает 310 калорий.
Сумма калорий не включает приправы, овощи или сыр.
Блюда для вечеринок с коктейлями
Допустимые калории
Суши (1 кусочек ролла) 30-40 «Коктейль» из креветок 20-25 Овощи с сальсой (10 ломтиков овощей плюс
2 столовые ложки сальсы) 50 Икра осетровая (30 грамм) 75 Мини — отбивная из молодого барашка, зажаренная на гриле 80 Недопустимые
Яичный ролл (жареный в масле, свинина, 1 яичный ролл) 240 Инжир в беконе (4 кусочка) 280 Мини — пицца (5 маленьких) 260-300 Эта шпаргалка с подсчётом калорий очень пригодится для тех, кто постоянно сидит на диете. Кто хочет остаться в прекрасной форме всегда.
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