Всем привет, решила написать свой опыт выращивания рассады в самокрутках, подсмотрела этот метод на канале «урожайный огород». Сразу скажу, всхожесть просто замечательная. Что я выращивала таким образом? Да практически все: кукурузу, декоративные подсолнухи, огурцы, тыквы, кабачки дыни, арбузы, перцы, томаты, разные цветы.
фасоль
Кабачки и огурцы в одном контейнере под кодовым названием «помидоры»))
кабачки и огурцы
томаты
Вот так все компактненько стоит на подоконнике или стиральной машинке (она у нас на кухне).
рассада
Так же выращивала кукурузу, но мне не сильно понравилось ее так выращивать — плесневеет.
Вот рассада, проращенная таким образом и высаженная в мешочки (купила на китайском сайте).
рассада в мешочках
Рассада кукурузы в мешочках хорошо прижилась.
кукуруза
Рассада тыкв и кабачков.
кабачки и тыквы
корень кабачка прорывает мешочек (как и было обещано китайсами)
А вот так прижились огурчики.
огурцы при таком способе проращивания легко приживаются в грунте.
А почему я сажаю в мешочки? Все просто, пока живем в квартире, собираемся переезжать в дом, но пока не переехали — сажаю в мешочки. Места не хватает — ставлю мешочки в ящики у мамы))
Единственно, не получится вырастить рассаду, если семена мелкие, как у петунии, львиного зева и прочих «мелкашек».