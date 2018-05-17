Опыт выращивания рассады в «самокрутках»

Всем привет, решила написать свой опыт выращивания рассады в самокрутках, подсмотрела этот метод на канале «урожайный огород». Сразу скажу, всхожесть просто замечательная. Что я выращивала таким образом? Да практически все: кукурузу, декоративные подсолнухи, огурцы, тыквы, кабачки дыни, арбузы, перцы, томаты, разные цветы.

фасоль

Кабачки и огурцы в одном контейнере под кодовым названием «помидоры»))

кабачки и огурцы

томаты

Вот так все компактненько стоит на подоконнике или стиральной машинке (она у нас на кухне).

рассада

Так же выращивала кукурузу, но мне не сильно понравилось ее так выращивать — плесневеет.

Вот рассада, проращенная таким образом и высаженная в мешочки (купила на китайском сайте).

рассада в мешочках

Рассада кукурузы в мешочках хорошо прижилась.

кукуруза

Рассада тыкв и кабачков.

кабачки и тыквы

корень кабачка прорывает мешочек (как и было обещано китайсами)

А вот так прижились огурчики.

огурцы при таком способе проращивания легко приживаются в грунте.

А почему я сажаю в мешочки? Все просто, пока живем в квартире, собираемся переезжать в дом, но пока не переехали — сажаю в мешочки. Места не хватает — ставлю мешочки в ящики у мамы))

Единственно, не получится вырастить рассаду, если семена мелкие, как у петунии, львиного зева и прочих «мелкашек».