Может, отказаться? Обнаружена повышенная опасность грибов

Грибы традиционно считаются великолепным источником белка и лучшей альтернативой мясу. Но выяснилось, что врачи не хотят рекомендовать этот продукт даже для питания совершенно здоровых людей. Специалисты не считают грибы диетическим продуктом, хотя они и насыщены белком, содержат много макро— и микроэлементов, а также отличаются практически полным отсутствием жиров, передает РИА Новости

«С грибами нужно быть максимально осторожным. Этот продукт противопоказан страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а здоровым людям следует ограничивать употребление грибов до 50 граммов в день», — поделились эксперты своим мнением о грибах.

Ученые напомнили, что подземная часть лишь одного гриба может занимать огромную площадь в сотни квадратных метров. Такая грибница впитывает в себя в том числе и вредные вещества, — например, из почвы и воды. В грибах, по словам специалистов, содержатся крайне опасные для здоровья тяжелые металлы: кадмий, ртуть, свинец и пр. Особая опасность, исходящая от грибов, связана с тем, что они обладают способностью аккумулировать в себе тяжелые металлы в количестве, в несколько раз более высоком, чем в почве, на которой они растут. Именно по этой причине эксперты советуют употреблять блюда из грибов лишь в малых дозах и не стесняться вообще отказываться от них. Дополнительно специалисты заметили, что грибная клетчатка невероятно тяжела для человеческого пищеварения, она часто не переваривается желудком совсем. Также этот продукт может вызвать кишечную непроходимость. Ранее МедикФорум писал о рекомендациях экспертов, с помощью которых можно быстро определять, насколько качествен тот или иной продукт.