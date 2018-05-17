Пить вино и не толстеть? Легко!

Легко!Когда вы пьёте вино, то вряд ли задумываетесь, насколько оно подходит к вашей диете. К тому же может показаться, что здоровый образ жизни предполагает отказ от этого напитка. Но вино может быть и здоровой формой выпивки, если потреблять его в умеренных количествах. Вы можете наслаждаться вином и оставаться абсолютно здоровым человеком. Эти семь советов помогут вам держать здоровую диету, включающую вино.1. Знайте количество калорий в винеБольшинство вин содержит 130 — 175 калорий в одном бокале. Интересно, что организм человека усваивает алкоголь (этанол) иначе, чем обычную еду, потому что это токсичное вещество. Наши тела отправляют избыток этанола в сложный метаболический процесс, который происходит в том числе и в печени. Она высвобождает уксусную кислоту, которая секретируется и не превращается в энергию. Важно, что метаболизм может зависеть от пола, возраста и даже национальности человека. Странно то, что когда вы пьёте вино со скоростью выше, чем организм усваивает алкоголь, то, скорее всего он просто не поглотит все калории. В этом смысле вино более прощающее, чем мороженое. Много вина — это сколько? Для мужчин много — это три бокала вина в день, для женщин — два. Нормальная доза здорового человека составляет половину от этого количества. Однако, существуют примеры долгожителей, которые пили много вина каждый день.2. Заслужите бокалПрогулка ранним вечером поможет сохранить высокий метаболизм, а также снизит желание поесть, который часто возникает к концу дня. Ходьба — естественная декомпрессия, позволяющая снизить потребление алкоголя. Успех практически любой диеты заключается в повышении метаболизма. Что интересно — вино увеличивает обмен веществ в течение 70 — 90 минут. Употребляя вино и ликёр важно при этом пить воду, чтобы поддерживать водный баланс в клетках организма (алкоголь является мочегонным средством). Разницу вы можете заметить, если пьёте пиво, которое вызывает разбухание клеток.3. Не пейте перед едойВыпивая вино перед едой вы лишь увеличите аппетит. Если вы любите пить, пока готовите, то разделите свой бокал на две порции. Кроме того, если выпить вино на полный желудок, то меньше вероятность почувствовать опьянение, и скорее всего все винные калории усвоятся организмом.4. Выбирайте красное сухое виноКрасное вино имеет гораздо больше антиоксидантов, чем другие вина. При покупке вина обращайте внимание на уровень алкоголя — он не должен превышать 13-14%.5. Не пейте слишком поздноАлкоголь в нашем организме ведёт себя так же, как и углеводы. Поэтому вы будете хорошо себя чувствовать, если выпьете вино около восьми или половины девятого вечера, с условием того, что ляжете спать в полночь.6. Не скупитесь на хорошее виноДля того, чтобы изменить привычки нужно ценить то, что мы едим. Если вы купите для себя хорошее вино, даже если на него придётся потратить больше денег, то будете наслаждаться им в течение нескольких дней. Можно легко хранить белое и красное вино в холодильнике, закрыв их герметичной пробкой. Игристые вина можно держать до четырёх дней с плотно закрытой пробкой.7. Пейте вино вдали от домаЛюди ленивы, поэтому менее склонны поддаваться искушению, если оно находится не близко. Если вы сидите на строгой диете, то лучше уберите из холодильника все соблазны, в том числе и вино. В конце концов, вы всегда можете выпить его хоть посреди ночи! Почему бы не пойти в бар и не встретиться там с друзьями?БОНУС: используйте вино как афродизиакНемного вина действительно способно поднять настроение. Оно увеличивает кровоток и вызывает тёплое покалывание на коже, а этанол замедляет активность мозга и не даст вам отвлечься. Фото: iStock.com/grinvalds