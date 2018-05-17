Ничего лишнего: в Москве открылся Zero Waste Shop

В магазине Zero Waste Shop все товары продаются без упаковки. Например, средство для стирки здесь можно покупать, используя каждый раз одну и ту же бутылку, а гречку или гранолу вам продадут наразвес в холщовых мешочках. О качестве товаров можно не беспокоиться: изначально продукты закупаются в больших оптовых упаковках, возле каждого товара на витрине есть карточки с информацией о составе и правилах использования, которые можно забрать с собой. Владельцы магазина также стараются минимизировать количество отходов и сдают на переработку все, что можно сдать.

В ассортименте: орехи, сухофрукты, специи, крупы, мука, макароны, гранола, печенье и галеты, шоколад, чай, кофе, мед, оливковое масло и бальзамический уксус. Для покупки сухих товаров можно использовать специальные хлопковые мешочки, которые есть в магазине в трех размерах, либо можно принести любую свою чистую тару. Для покупки жидких товаров надо иметь свою банку или бутылку. Кстати, для покупки муки тоже советуют использовать банку.

Также здесь можно найти: мешочки, сумки, трубочки, зубные щетки, бутылки для воды, стеклянные баночки, многоразовые бахилы, средство для стирки и для мытья посуды, чистящее средство, жидкое и твердое мыло, твердый шампунь, щетки для мытья посуды, ёршики для бутылок и для трубочек, восковые салфетки для еды. Для жидких чистящих средств нужно принести свою бутылку. В магазине есть некоторое количество бесплатных банок и бутылок (уже бывших в употреблении) — можно воспользоваться ими.

м. Мякинино, ТЦ «Бокс Сити», 2 этаж.

instagram.com/zerowasteshop.moscow/