«Бесплатный проезд» и «снимаю шляпу». Россияне делают фото и селфи с Крымским мостом

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В тюменский индустриальный парк зашел производитель продуктов из молока и теста

Минздрав: вином и пивом нельзя напиться до смерти

Содомитов не пускали. В Ростове и Краснодаре закрылись магазины Германа Стерлигова