«Бесплатный проезд» и «снимаю шляпу». Россияне делают фото и селфи с Крымским мостом 

Публикация от Алексей Шпилевский (@alekseishpilevskii) 17 Май 2018 в 2:45 PDT Публикация от Li (@mishka. _.li) 16 Май 2018 в 11:40 PDT Публикация от Roman ♐️ (@baevskiy11) 17 Май 2018 в 12:14 PDT Публикация от Евгений Водолазский (@evgeniy_vodolazskiy) 17 Май 2018 в 12:34 PDT После открытия Крымского моста в социальных сетях начали появляться фотографии «стройки века». Россияне фотографируют как сам мост через Керченский пролив, так и делают селфи. При этом отмечается, что таким образом они создают помехи. «Я в первой колонне на открытии Крымского моста! Все! Берега соединены) Наши смогли запустить его раньше срока на пол года! Хорошая скорость, отсутствие пробок и бесплатный проезд, — это действительно круто!», — делится впечатлениями одна из пользователей соцсети. «Нет слов чтобы выразить те чувства уважения к людям, построившем этот шедевр! Снимаю шляпу», — пишет другой, под своей фотографией. «ФедералПресс» напоминает, что первыми на Крымском мосту сфотографировались байкеры. Они остановились на арочном пролете для селфи, при этом нарушая правила дорожного движения. По правила, сейчас мотоциклистам грозит штраф.